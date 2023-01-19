Що таке Місячний Новий рік і як його святкують в Австралії?

У 2023-му році Китайський Новий рік святкуватиметься 22-го січня.





Є чотири елементи до новорічних святкувань. Вони починають тиждень з Маленького року, дня пам'яті та молитви, а потім Новоріччя, дня возз'єднання та дарування подарунків.





Весняний фестиваль триває п'ятнадцять днів до фестивалю ліхтарів. Доктор Пен Вонґ - старший викладач китайських та азіатських досліджень в Університеті Нової Південної Валії. «Китайський Новий рік – це початок місячного календарного року. Виходячи з місячних циклів, його також називають Китайським Новим роком або весняним фестивалем»,— говорить доктор Вонґ.





"Це відзначається в Китаї та інших країнах Східної Азії, таких як Корея, В'єтнам, Японія", - пояснює доктор Вонґ.





Він також відзначається в Малайзії та Монголії, а також серед багатьох діаспор по всьому світу.





Китайський Новий рік має історію до 4000 років, починаючи з династії Xia або Shang, додає доктор Вонґ.



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«Можливість дізнатися про культури Південно-Східної та Східної Азії»

Доктор Кай Чжан працює з програмою сучасної китайської мови в Школі культури, історії та мови в Австралійському національному університеті в Канберрі.





Вона каже, що святкування Місячного Нового року в Австралії - це чудова можливість для людей з усього світу дізнатися про китайську, південно-східну та східноазіатську культури в цілому.





"Це культурна подія довгої історії і дуже багатої, символічної, що закладено в ній", - говорить вона.



Як відсвяткувати Китайський Новий рік

Місячні новорічні заходи включають в себе виставлення прикрас, вечерю з сім'єю в новорічну ніч, розповсюдження червоних конвертів та інших подарунків, підпал петард і феєрверків, а також спостереження за танцями левів і драконів.





"Китайський Новий рік святкується з їжею, вживання риби, дамплінґс (пельменів), збір з сім'ями, а також з друзями", - пояснює доктор Вонґ.





Червоний колір вважається дуже щасливим кольором. Таким чином, хоча ви бачите багато прикрас червоного кольору, це також традиція для китайців, щоб дати червоний конверт дітям як спосіб відсвяткувати Новий рік і відсвяткувати їх зростання.



Chinese dancers perform during the Sydney Lunar Festival Media Launch at the Chinese Garden of Friendship in Sydney on February 9, 2021. Source: AAP Image/Bianca De Marchi Китайські танцюристи виступають під час відкриття Сіднейського місячного фестивалю в Китайському саду дружби в Сіднеї 9 лютого 2021 року.



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Айріс Тонґ виросла в Китаї і переїхала до Австралії 20 років тому.





За її словами, головна відмінність між святкуваннями в Австралії і в материковому Китаї полягає в тому, що на її батьківщині існує довге державне свято, яке збігається зі святкуванням Місячного Нового року - це час, коли сотні мільйонів людей їдуть до своїх рідних міст у Китаї для возз'єднання сімей.





За словами А. Тонґ, їжа є важливою частиною святкування Місячного Нового року в Австралії, як і в Китаї.





"Особисто я святкую це зі своєю сім'єю і друзями тут, в Канберрі, готуючи їжу і багато продуктів. Як ми це робимо, ми сидимо за столом і робимо сотні пельменів з новорічної ночі.





"Я роблю більше, ніж на одну вечер’ю їжі, тому я можу заморозити їх на потім, щоб поїсти під час решти святкування Нового року".



Китайський традиційний календар

Хоча сучасний Китай використовує Григоріянський календар, традиційний китайський календар також широко використовується як в Китаї, так і серед зарубіжних китайців, оскільки він визначає традиційні свята, такі як Місячний китайський Новий рік, фестиваль ліхтарів і фестиваль Ціньмінґ.





Він також подає традиційну китайську номенклатуру дат протягом року, які люди використовують для вибору сприятливих днів для весіль, похоронів, переїзду або початку бізнесу, пояснює доктор Пен Вонґ.





Китайський традиційний календар - місячний сонячний. Він формується при русі Місяця і Сонця, тому враховує як орбіту Місяця навколо Землі, так і орбіту Землі навколо Сонця.





"У цьому календарі початок місяця визначається фазою Місяця. Так само, як і в більшості місячних календарів, місяці три або 29, або 30 днів, а початок року визначається сонячним роком», — пояснює доктор Вонґ.





Варіації традиційного китайського календаря використовуються по всій Східній Азії.





Щороку Китайський Новий рік може припадати або в січні, або в лютому, пояснює Пен Вонґ.





"Це в період з кінця січня до середини лютого – у цей діапазон. Цього року це відбудеться в лютому».



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Фестиваль ліхтарів





Святкування Місячного Нового року традиційно триває близько двох тижнів, від місячної новорічної ночі до фестивалю ліхтарів, що проводиться на п'ятнадцятий день місячного року, пояснює д-р Кей Чжан.





Фестиваль ліхтарів збігається з п'ятнадцятим днем першого місяця за китайським календарем.





"Це називається фестиваль ліхтарів, тому що є ця традиція, коли сім'ї роблять маленькі ліхтарики для своїх дітей, і вони буквально запалюють ліхтарі за своїми дверима", - говорить вона.





І наскільки ми зможемо повернутися в історію, вже за часів династії Тонґ, в цей день відбудуться масштабні заходи.



«Час віддати шану предкам»

Доктор Крейґ Сміт є старшим викладачем перекладознавства (китайською мовою) в Азіатському інституті в Університеті Мельбурна.





Він жив у Тайвані та Південній Кореї протягом кількох років і має чудові спогади про святкування Місячного Нового року в обох місцях.





Доктор Сміт каже, що в Південній Кореї Китайський Новий рік - це час, щоб віддати шану своїм предкам, традиціям, які поділяють й інші культури.





"На Новий рік кожен готує їжу для своїх померлих предків, віддає їм шану і пропонує їм напої", - виокремлює доктор Сміт.



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«Історія, яка сягає тисячі років»

Доктор Сміт каже, що є багато елементів у традиційних святкуваннях Місячного Нового року, які походять з інших країн, крім Китаю.





Наприклад, це стосується танців левів, які традиційно відображаються під час місячних новорічних парадів.





"Коли вчені дивляться на цю традицію танцю лева, вони насправді озираються на тисячі років тому, і ми давно знаємо, що багато традицій, релігій, музики, мистецтва прийшли в Китай з того, що ми зараз називаємо західними або центральноазіатськими країнами, особливо уздовж знаменитого Шовкового шляху", - пояснює д-р Сміт.





Цілком ймовірно, що ця традиція має деякі свої корені за межами Китаю. Багато людей пов'язали його з перськими традиціями на основі лінґвістичного та історичного аналізу.



A stall seen selling Chinese New Year products during the Georges River Lunar New Year Festival in Sydney on January 18, 2020. Source: AAP Image/Jeremy Ng 18 січня 2020 року в Сіднеї відбувся розпродаж китайських новорічних товарів під час місячного новорічного фестивалю річки George.





2023-й рік - рік Чорного Водяного Кролика, починаючи з китайського Місячного Нового року і триватиме до 10 лютого 2024 року.





Китайський зодіакальний рік починається і закінчується Місячним Новим роком.





Щороку в повторюваному зодіакальному циклі 12 років представлена зодіакальна тварина, кожна зі своїми відомими атрибутами. Це - Щур, Бик, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Коза, Мавпа, Півень, Собака і Свиня.



Щороку кермо управління наступним періодом бере на себе певна тварина з кола східного гороскопу.



За китайським календарем, яким традиційно послуговується значна частина світу, символом 2023 року є Чорний Морський Кролик. За різними трактуваннями, рік Кролика може бути розміреним, спокійним та сімейним, або ж нести непередбачувані події та карколомні повороти. Рік Чорного Водяного Кролика принесе успіх лише ініціативним людям, чесним, щирим та легким на характер особам.

