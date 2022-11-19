ВООЗ зафіксувала перше зростання кількості випадків COVID-19 у світі за чотири місяці

Основні моменти По всій країні продовжує зростати кількість нових випадків COVID-19

Друга двовалентна вакцина, дозволена для використання в Австралії

ВООЗ повідомляє про перше зростання випадків COVID з середини липня

Австралія бачить суп підваріантів, причому BA4 і BA5 все ще присутні в країні, тоді як нові варіанти XBB і BQ.1.зростають.





У Новому Південному Уельсі цього тижня COVID-19 було діагностовано у 22 672 людей, що на 52,8% більше, ніж за попередній тиждень. За звітний період загинуло 39 осіб.





Тоді як у Вікторії у 16 636 людей було вперше діагностовано COVID-19, що на 63 відсотки більше, ніж за попередній звітний період. Штат також зафіксував 46 смертей.





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У Квінсленді кількість нових випадків COVID-19 зросла майже вдвічі з останнього звітного періоду, з 5828 до 10106 осіб.



У п’ятницю відділ охорони здоров’я Нового Уельсу підвищив свій рейтинг ризику COVID-19 до жовтого, вимагаючи носіння масок у всіх зонах лікарні та моніторингу кількості відвідувачів.





"Сім'я та близькі все ще можуть проводити час з пацієнтами, однак ми просимо людей обмежити кількість відвідувачів, які приходять відвідати пацієнтів одночасно", - сказала заступник міністра охорони здоров'я Нового Уельсу Деб Віллкокс.



Оголошення щодо вакцин цього тижня

Цього тижня Міністерство охорони здоров’я та догляду за літніми людьми опублікувало три важливі оголошення щодо вакцини проти COVID.





Спеціальний бустер проти Omicron COVID від Pfizer схвалено для використання в Австралії як третя та четверта доза для людей віком від 18 років. Розгортання розпочнеться 12 грудня. Педіатрична вакцина Pfizer проти COVID-19 також була схвалена для дітей віком від 6 місяців до 5 років із серйозним імунодефіцитом, складними чи кількома захворюваннями або інвалідністю зі значними чи складними потребами у здоров’ї. Він буде доступний із середини січня 2023 року. ATAGI вирішила не рекомендувати п’яту дозу або третю бустерну терапію на даний момент. Нова рекомендація очікується на початку 2023 року перед зимою.

Однак слід зосередитися на збільшенні прийому бустерних доз.





За даними ATAGI, є 5,5 мільйонів австралійців, які мають право, але ще не отримали третю дозу. Так само є 3,2 мільйона австралійців старше 50 років, які ще не отримали свою четверту дозу.



Австралійців також закликають перевірити, чи мають вони право на противірусні препарати.





«[Це] неймовірно важливо отримати це лікування якомога швидше», — сказав головний медичний офіцер Пол Келлі.





Найкраще, якщо приймати протягом дня після встановлення діагнозу, але до п’яти днів, уточнив він.





«[Це] матиме значення як у ваших шансах на серйозне захворювання, що призведе до госпіталізації, так і на смерть від COVID».





Відповідно до щотижневих епідеміологічних даних ВООЗ, кількість випадків COVID-19 у світі зросла вперше з середини липня, зафіксувавши 2-відсоткове зростання цього тижня.





ВООЗ попереджає, що справжня кількість випадків є заниженою через зниження кількості тестів у всьому світі.





Кількість нових смертей за тиждень зменшилася на 30 відсотків порівняно з минулим тижнем.





Японія, Республіка Корея, США, Німеччина та Китай повідомили про найбільшу кількість випадків COVID-19 на рівні країни.





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