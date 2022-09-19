Хвилюєтеся за близьких через проблеми з азартними іграми? Ось як їм можна допомогти

Highlights • Азартні ігри можуть привести до проблем у багатьох сферах життя - від фінансів до психічного здоров'я.

• Пристрасть до азартних ігор може впливати на сім 'ю і друзів, але є доступна підтримка.

• Люди можуть не хотіти звертатися за допомогою із- за культурних особливостей.

• Щоб ефективно допомогти близькій людині, сім'ї і друзям теж потрібно підтримку.

Прихована залежність з реальними наслідками

Ризик шкоди від азартних ігор - як онлайн, так і оффлайн - не завжди помітний, говорить професор психології Сіднейського університету Салі Гейнсбері.



Це часто називають прихованою залежністю, тому що ви не бачите її після очей людини і не відчуваєте запаху його дихання, якщо у нього проблеми з азартними іграми... Але шкода така ж, і фінансові витрати такі ж

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Професор Гейнсберi - директор Центру лікування і досліджень азартних ігор Сіднейського університету. Вона називає шлях до відновлення після залежності від азартних ігор складним процесом як для того, що сам бореться із залежністю, так і для оточення. Рецидиви трапляються занадто часто, говорить вона.





Online wagering tends to appeal to a different cohort than that of poker machines, but the harms are the same Credit: Getty Images/becon

Про що говорить статистика?

За даними Австралійського інституту охорони здоров'я і соціального забезпечення



7,2% дорослих схильні до ризику шкоди від азартних ігор.





Передставники різних культурних і мовних співтовариств (CALD), грають в азартні ігри не більше, ніж населення в цілому, але дослідження показують, що вони більше уразливі з точки зору шкоди від азартних ігор.





Наталі Райт керує управлінням Office of Responsible Gambling в Новій Південній Валії. За її словами, люди з різних культурних співтовариств можуть уникати звернення за допомогою через сором і різні стигми.



У багатьох співтовариствах звернення за консультацією — це дійсно чужа західна концепція. Тому часто люди хочуть не виносити подібні проблеми за межі сім'ї.

Gambling harm doesn’t just affect the person who gambles Credit: Getty Images/uniquely India

Бореться один - страждає багато





Родичі і друзі людей, що мають проблеми з азартними іграми, також можуть страждати.





Вони часто випробовують фінансовий збиток, пов'язаний з азартними іграми. Також вони можуть випробовувати напруженість в стосунках, і їм доводиться стикатися з супутніми неґативними наслідками.





"Цим людям самим потрібна підтримка незалежно від того, чи намагається їх близький розв'язати проблему з азартними іграми. Також їм корисно намагатися допомогти або підтримати когось, хто знаходиться на шляху відновлення", — пояснює професор Гейнсбері.







Changes in someone’s financial wellbeing can be a sign their gambling has become an issue. Credit: Getty Images/Narisara Nami Адам*, житель Західного Сіднею арабського походження, відновлюється після проблем з азартними іграми з 2014 року.





Він говорить, що його близькі теж постраждали, але вони завжди підтримували його упродовж усього шляху відновлення. Він згадує, як близький родич сам звертався за консультацією у цей час.





"Вони змогли краще задовольнити мої потреби у час відновлення, які буває дуже важко зрозуміти, якщо у вас немає залежності".





"Я думаю, що отримання професійної допомоги дало їм розуміння того, що не несуть відповідальності за подію. Вони не винні в тому, що сталося. І їм набагато простіше допомагати такій людині, як я".





Поворотний момент на шляху до відновлення настав для Адама після звернення в Gamblers Anonymous - це співтовариство чоловіків і жінок, які діляться своїм досвідом і допомагають іншим впоратися з проблемою з азартними іграми.





Але Адам вважає, що кожному потрібно знайти свій інструмент для вирішення проблеми з азартними іграми.





Деяким людям допомагає просто ходити на консультації разів на тиждень, поміняти роботові, міняти життєві програми або більше займатися спортом. Є речі, які [можуть] працювати для усіх.







Адам* - відновлюється після проблем з азартними іграми.





Peer-to-peer support and online forums can be helpful for some. Credit: Getty Images/Marco VDM

«Спочатку надіньте кисневу маску собі»





За словами професора Гейнсбері, будь-яка адекватна підтримка може бути корисна.





Вона порівнює роботу із залежністю від азартних ігор з надзвичайною ситуацією в літаку, де пасажирам радять спочатку надіти кисневу маску собі, а вже потім допомагати іншим.





Людям важливо розуміти, що їм доступна велика підтримка, що вони не одні... [і] пам'ятайте приказку про те, що спочатку надіти треба кисневу маску собі...







Some people feel more comfortable asking their doctor to direct them to a specialised service. Credit: Getty Images/nahsoon Державні служби надають інформацію і консультації по телефону, онлайн або особисто.





Кампанія уряду Нової Південної Валії The Number that Changed our Life покликана допомогти людям з різних співтовариств, які стикаються з проблемою азартних ігор і не знають, як отримати підтримку.





Насамперед усім, хто потребує допомоги у Новій Південній Валії, пропонують звернутися в службу Gambling Aware по номеру 1800 858 858.



Їх сайт перекладений нап'ять мов : арабську, спрощену і традиційну китайську, хінді, корейську і в' єтнамську.





Вони також надають фінансові консультації.





Якщо через проблему вашої близької людини з азартними іграми накопичуються борги або виникають фінансові проблеми, то ви можете звернутися за фінансовою консультацією, рекомендує пані Райт.





Багато людей шукають неформальну підтримку. Це може бути підтримка лікаря або представників кому' юніті, наприклад, громадських лідерів або релігійних лідерів, або підтримка усередині сім'ї.

«Консультації на більш ніж 50 мовах доступні для усіх по усьому штату«, — говорить пані Райт.





Кінець кінцем, підтримка людини, у якої проблеми з азартними іграми, йде рука в руку із заохоченням його звернутися за професійною допомогою, говорить вона.





*Ім 'я змінене.









Для отримання допомоги подзвоніть або перейдіть за посиланнями:

