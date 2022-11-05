12 українських підприємців-початківців виступають наживо, щоб отримати шанс виграти до $500 000

Opportunities Australia проводить випускну церемонію в Granville Center з 18:00 до 21:00 30 листопада 2022 року. Цього разу учасниками є 50 українців, які врятувалися від поточної війни. 12 із них презентуватимуть свої бізнес-ідеї, а переможців оберуть Microsoft і Amazon. Будуть присутні високопоставлені особи, включаючи міністрів уряду та керівників компаній.





Opportunities Australia — це соціальна ініціатива, яка розкриває зв’язки, які дають людям змогу розвиватися в кар’єрі. Їхня ніша – це біженці, мігранти та корінні жителі, вони допомагають стартапам утвердитися, надаючи підтримку в бізнес-плані, ІТ, маркетингу, юридичних, кадрових, фінансових і торгових презентаціях.

