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12 українських підприємців-початківців виступають наживо, щоб отримати шанс виграти до $500 000

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Opportunities Australia про 12 українських підприємців-початківців.png

Opportunities Australia про 12 українських підприємців-початківців

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Published 5 November 2022 at 2:40pm
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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12 українських підприємців-початківців виступають наживо, щоб отримати шанс виграти до 500 000 доларів фінансування, яке змінить життя.

Published 5 November 2022 at 2:40pm
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Opportunities Australia проводить випускну церемонію в Granville Center з 18:00 до 21:00 30 листопада 2022 року. Цього разу учасниками є 50 українців, які врятувалися від поточної війни. 12 із них презентуватимуть свої бізнес-ідеї, а переможців оберуть Microsoft і Amazon. Будуть присутні високопоставлені особи, включаючи міністрів уряду та керівників компаній.

Opportunities Australia — це соціальна ініціатива, яка розкриває зв’язки, які дають людям змогу розвиватися в кар’єрі. Їхня ніша – це біженці, мігранти та корінні жителі, вони допомагають стартапам утвердитися, надаючи підтримку в бізнес-плані, ІТ, маркетингу, юридичних, кадрових, фінансових і торгових презентаціях.
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