Премія імені Сахарова - українцям...

Вітаємо мужній народ України! Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенства права. Ризикують життям заради нас, — Голова Європарламенту Роберта Мецола.
The people of Ukraine, represented by their president, elected leaders, and civil society, won the 2022 Sakharov Prize for Freedom of Thought, an annual award of the European Parliament. Credit: Ukrionform.
Published 21 October 2022 at 9:48am, updated 2 hours ago at 10:08am
By Maria Halashchuk
Source: SBS
Український народ і його лідери отримали премію імені Сахарова, бо захищають демократію, свободи та верховенство права. За 34 роки, відколи Європарламент вручає премію імені Сахарова, Україна її отримує вдруге. У 2018-му році цю відзнаку присудили режисеру Олегу Сенцову, який був ув’язнений у російській тюрмі та голодував.
Published 21 October 2022 at 9:48am, updated 2 hours ago at 10:08am
By Maria Halashchuk
Source: SBS
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