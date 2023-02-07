Канберрська "Мотанка" - джерело любові до рідних слова і пісні. I острівець для єднання українців...

...І ось промайнуло лише кілька місяців, але в австралійській біографії українського колективу уже появилися вагомі штрихи. Зокрема, за цей час уже було чотири виступи "Мотанки" – три в Канберрі та один в Сіднеї. Про життя "Мотанки" і театралів-ентузіастів розповідає режисер та одна з директорів колективу Валерія Демʼяненко, з якою й розмовляє Тетяна Колдуненко...







Canberra. MOTANKA Theatre is a Ukrainian-Australian theatre group dedicated to bringing migrants' and refugees' voices to the stage. Credit: Tetiana Koldunenko.