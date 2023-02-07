Канберрська "Мотанка" - джерело любові до рідних слова і пісні. I острівець для єднання українців...

MOTANKA Theatre is a Ukrainian-Australian theatre group dedicated to bringing migrants' and refugees' voices to the stage.jpeg

The Ukrainian-Australian theatre group MOTANKA is uniting Ukrainians who have fled war, and helping create a community. Credit: Tetiana Koldunenko

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В травні 2022 року в Канберрі зʼявився новий український театр "Мотанка". А іще перед цим, коли вирували пошуки і визрівали різні задуми та ідеї, радіопрграма SBS Українською вам розповідала про це майбуття творчого колективу канберрських ентузіастів-театралів...

...І ось промайнуло лише кілька місяців, але в австралійській біографії українського колективу уже появилися вагомі штрихи. Зокрема, за цей час уже було чотири виступи "Мотанки" – три в Канберрі та один в Сіднеї. Про життя "Мотанки" і театралів-ентузіастів розповідає режисер та одна з директорів колективу Валерія Демʼяненко, з якою й розмовляє Тетяна Колдуненко...


MOTANKA Theatre is a Ukrainian-Australian theatre group dedicated to bringing migrants' and refugees' voices to the stage. Canberra - Sydney.jpeg
Canberra. MOTANKA Theatre is a Ukrainian-Australian theatre group dedicated to bringing migrants' and refugees' voices to the stage. Credit: Tetiana Koldunenko.
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