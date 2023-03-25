Постійно виникає одне питання: чому це відбувається з моєю країною?

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Наша гостя — Алла Приходько, яка під час війни була змушена залишити батьківщину. Досвід покинути рідний дім і країну через хаос і насильство війни — це глибока подія, яка змінює життя і залишає тривалий вплив на життя людини.

Наша гостя від щирого серця ділиться не лише своєю історією приїзду в Австралію, але і глибокими почуттями котрі супроводжували її на цьому шляху. Алла також розповідає про особливий досвід котрий вона отримує на австралійській землі та про людей які діляться патріотизмом, радістю життя та світлом своїх душ.
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