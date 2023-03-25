Постійно виникає одне питання: чому це відбувається з моєю країною?

Наша гостя від щирого серця ділиться не лише своєю історією приїзду в Австралію, але і глибокими почуттями котрі супроводжували її на цьому шляху. Алла також розповідає про особливий досвід котрий вона отримує на австралійській землі та про людей які діляться патріотизмом, радістю життя та світлом своїх душ.

