Фільм про Україну покажуть на кінофестивалі в Аделаїді

Український військовий розповів про те, як опинився на межі самогубства, чому взяв участь у кінострічці, як сприймають фільм у світі та чому навіть пройшовши полон повернувся у військо.
Створений в кооперації Німеччини та Польщі документальний фільм Ельвіри Нєвєри та Пьотра Росоловського про загартованих Майданом та зранених війною українців отримав нагороду на міжнародному кінофестивалі в швейцарському Локарно.
Від шкарпеток до ортопедичного обладнання. Як австралійські волонтери допомагають українським військовим
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На сайті фестивалю фільм назвали потужним портретом покоління, якому доводиться протистояти своїй воєнній травмі та болісному минулому, яке тепер, після вторгнення Росії, стає їхнім сьогоденням і майбутнім.
Показ стрічки Синдром Гамлета відбудеться у п’ятницю 21 жовтня в рамках Аделаїдського кінофестивалю. Фільм презентуватиме його режисер Ельвіра Нєвєра з якою глядачі матимуть змогу поспілкуватися. Докладніше про захід можна дізнатися на сайті кінофестивалю.
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