SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Фільм про Україну покажуть на кінофестивалі в Аделаїді

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

291735607_106682585440537_253322789435746233_n.jpeg

Ярослав Гавянець разом з іншими "Кіборгами" захищав донецький аеропорт та потрапив у полон. Credit: The Hamlet Syndrome

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 18 October 2022 at 10:51pm
By Mariana Watson
Source: SBS

У середу, 19 жовтня в Аделаїді розпочинається міжнародний кінофестиваль Adelaide Film Festival. У його програмі три фільми про Україну. Зокрема документальна cтрічка "Синдром Гамлета". У цьому подкасті розмова з одним із учасників проекту Ярославом Гавянцем. У 2014 році він разом з іншими "Кіборгами" захищав донецький аеропорт та потрапив у полон.

Published 18 October 2022 at 10:51pm
By Mariana Watson
Source: SBS
Український військовий розповів про те, як опинився на межі самогубства, чому взяв участь у кінострічці, як сприймають фільм у світі та чому навіть пройшовши полон повернувся у військо.

Створений в кооперації Німеччини та Польщі документальний фільм Ельвіри Нєвєри та Пьотра Росоловського про загартованих Майданом та зранених війною українців отримав нагороду на міжнародному кінофестивалі в швейцарському Локарно.

Дізнайтеся більше

З поглядом у майбутнє. Як волонтер із Перта дбає про відбудову України

Від шкарпеток до ортопедичного обладнання. Як австралійські волонтери допомагають українським військовим

Вторгнення Росії в Україну вступає в нову небезпечну фазу

Advertisement

 На сайті фестивалю фільм назвали потужним портретом покоління, якому доводиться протистояти своїй воєнній травмі та болісному минулому, яке тепер, після вторгнення Росії, стає їхнім сьогоденням і майбутнім.

Показ стрічки Синдром Гамлета відбудеться у п’ятницю 21 жовтня в рамках Аделаїдського кінофестивалю. Фільм презентуватиме його режисер Ельвіра Нєвєра з якою глядачі матимуть змогу поспілкуватися. Докладніше про захід можна дізнатися на сайті кінофестивалю.

***

Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів

Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням 
SBS Ukrainian
 та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу

Долучайтеся до нашої спільноти у 
Facebook

Share

Latest podcast episodes

On October 17, 2022, another prisoner swap took place between Ukraine and Russia, and a total of 108 Ukrainian women were released from Russian captivity..jpg

Україна сьогодні - 18/10/2022

Війська російської федерації сьогодні вночі обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області..jpeg

Лише дещо про визволення Харкова та його захисників...

Ten civilians have been killed and 14 injured in Russian attacks on the territory of Ukraine over the past day, according to the data from regional military administrations..jpeg

Україна сьогодні - 17/10/2022

FB_IMG_1665218488268.jpg

From socks to orthopedic equipment. How Australian volunteers are helping the Ukrainian military