Виставка у музеї та зустріч в Ессендоні

An exhibition by triple Walkley Award-winning photojournalist Gary Ramage at the Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne..jpg

An exhibition by triple Walkley Award-winning photojournalist Gary Ramage documenting the destruction, pain and suffering caused by Russia’s war on Ukraine will be on display at the Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne throughout May. Credit: Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Виставка потрійного лауреата премії Walkley Award фотожурналіста Гері Ремеджа, що задокументував руйнування, біль і страждання, спричинені війною Росії проти України, буде експонуватися в Австралійському національному музеї ветеранських мистецтв у Мельбурні протягом травня... In Melbourne, the exhibition will be open Tuesday & Thursday, 12:00-4:00pm, during the month of May at The Australian National Veterans Arts Museum, 312 St Kilda Rd, Southbank.

У 2022 році Гері, який має більш, ніж 30-річний досвід роботи в галузі та служив в австралійській армії протягом 20 років, поїхав до України, щоб відвідати райони на лінії фронту, щоб задокументувати трагедію війни, і зробити фотографії, які б висвітлювали героїчну боротьбу народу України у цій страхітливій війні.

«Більш ніж через 100 років після того, як Джордж Г'юберт Вілкінс і Френк Герлі зробили свої фотографії у час Першої Світової війни, я продовжую виконувати постійне зобов'язання -розповідати історії за допомогою своїх фотографій. На війні немає гламуру чи слави, а є лише смерть, руйнування та смуток", - наголошує Гері Ремедж.





Share

Latest podcast episodes

Тhe monument to the victims of the Chernobyl tragedy is in front of a new shelter installed over the exploded reactor, Ukraine, Nov. 29, 2016.

Чорнобиль, 1986: пам`ять про трагедію як попередження людства на літа прийдешні

Anzac Day

Австралія відзначатиме День АНЗАКА. Як і чому це почалося...

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 20-04-2023

President Volodymyr Zelenskyy visited the border of Ukraine with Belarus and Poland in Volyn region and thanked the Ukrainian border guards for their protection of the state.

Україна сьогодні - 20-04-2023