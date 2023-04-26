Виставка у музеї та зустріч в Ессендоні

У 2022 році Гері, який має більш, ніж 30-річний досвід роботи в галузі та служив в австралійській армії протягом 20 років, поїхав до України, щоб відвідати райони на лінії фронту, щоб задокументувати трагедію війни, і зробити фотографії, які б висвітлювали героїчну боротьбу народу України у цій страхітливій війні.





«Більш ніж через 100 років після того, як Джордж Г'юберт Вілкінс і Френк Герлі зробили свої фотографії у час Першої Світової війни, я продовжую виконувати постійне зобов'язання -розповідати історії за допомогою своїх фотографій. На війні немає гламуру чи слави, а є лише смерть, руйнування та смуток", - наголошує Гері Ремедж.











