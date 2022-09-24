Зростаюча різноманітність Австралії є благом для процвітання

Було оприлюднено нові цифри з даних перепису 2021 року, які показують, що Австралія стає все більш культурно та мовно різноманітною.



Австралійський перепис дає найточніший знімок складу сучасної Австралії та складу громад по всій країні.





Австралійське бюро статистики, яке проводить перепис кожні п’ять років, стверджує, що його цифри показують, що частка мігрантів, народжених за кордоном, і мігрантів у другому поколінні в Австралії неухильно зростала після перепису 1947 року, проведеного після Другої світової війни.



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Він нарахував 235 000 австралійців, які прибули за десять років між 1948 і 1957 роками, родом із 140 країн.



З цих людей майже двоє з трьох походили з великої четвірки країн походження: Англії, Італії, Німеччини чи Нідерландів.



За останні десять років, з 2,3 мільйонами нових прибулих з понад 200 країн, які зараз називають Австралію домом, ця перша четвірка тепер становить лише 2 з 5 прибуттів, що відображає набагато більш різноманітну групу прибулих.

