"Щедрик" (Carol of the Bells) Леонтовича понад 100 літ тому підкорив планету

Понад 100 років тому Українська республіканська капела Олександра Кошиця вирушила у турне Європою та США. Вона везла туди композицію, якій судилося стати справжнім хітом. Чимось, що об'єднає усі континенти, стане символом Різдва Христового, звучатиме різними мовами та викликатиме гордість в українців.



Українська республіканська капела у Празі, 1919 рік. Березень 1919, Кам'янець-Подільський – остаточно сформувавши склад, вивчивши репертуар, хористи через Станіславів (сучасний Івано-Франківськ) відправляються в Європу. ЦДАВО України. Був 1918 рік. Українська Народна Республіка проголошує незалежність. У той час Симон Петлюра намагається презентувати Україну за кордоном, показати її унікальність та самобутність, домогтися міжнародного визнання України, борючись вже тоді з російською пропаґандою. Саме для цього Олександр Кошиць разом з Українською республіканською капелою рушає у турне Європою та США. На цю ідею С. Петлюру надихає творчість М. Леонтовича. Почувши на концерті його композицію "Леґенда", він вирішує показати музичні скарби України усьому світові.

