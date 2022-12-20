SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

"Щедрик" (Carol of the Bells) Леонтовича понад 100 літ тому підкорив планету

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Mykola Leontovych.

Mykola Leontovych - Carol of the Bells. Credit: History, Lviv.

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Published 20 December 2022 at 4:09pm, updated an hour ago at 4:20pm
By Iryna Andreeva
Source: SBS

3 грудня 1877 року, село Монастирок (сучасна Вінниччина) – на світ з'являється Микола Леонтович. Через кілька десятків років він стане композитором, адаптовуватиме українські народні пісні до хорового співу та робитиме це геніально. ...I ось "Щедрик", завдяки оригінальній обробці композитора Миколи Леонтовича, підкорила світ і став символом Різдва Христового.

Published 20 December 2022 at 4:09pm, updated an hour ago at 4:20pm
By Iryna Andreeva
Source: SBS
Понад 100 років тому Українська республіканська капела Олександра Кошиця вирушила у турне Європою та США. Вона везла туди композицію, якій судилося стати справжнім хітом. Чимось, що об'єднає усі континенти, стане символом Різдва Христового, звучатиме різними мовами та викликатиме гордість в українців.
Українська республіканська капела у Празі, 1919 рік. ЦДАВО України.jpg
Українська республіканська капела у Празі, 1919 рік. Березень 1919, Кам'янець-Подільський – остаточно сформувавши склад, вивчивши репертуар, хористи через Станіславів (сучасний Івано-Франківськ) відправляються в Європу. ЦДАВО України.
Був 1918 рік. Українська Народна Республіка проголошує незалежність. У той час Симон Петлюра намагається презентувати Україну за кордоном, показати її унікальність та самобутність, домогтися міжнародного визнання України, борючись вже тоді з російською пропаґандою. Саме для цього Олександр Кошиць разом з Українською республіканською капелою рушає у турне Європою та США. На цю ідею С. Петлюру надихає творчість М. Леонтовича. Почувши на концерті його композицію "Леґенда", він вирішує показати музичні скарби України усьому світові.
Наразі відомо про понад 1 000 варіантів пісні. Її виконують різними мовами, на різних інструментах та у різних стилях. Carol of the Bells, в основі якої "Щедрик", звучить у десятках фільмів та серіалів: "Сам удома", "Міцний горішок 2", "Гаррі Поттер", "Південний парк", "Сімпсони", "Менталіст"; "Сімейка Адамсів", а також у рекламах.
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