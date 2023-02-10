Мовою мистецтва про секрети української незламності - виставка у Сіднеї

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Еxhibition event, Sydney, 24 February. Credit: Ukrainian community of NSW

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365 ДНІВ У ВІЙНІ, ЩО ТРИВАЄ 9 РОКІВ... "UKRAINE Secrets of resilience" - виставка про секрети української незламності відбудеться 24 лютого в сіднейському у Sydney Town Hall в рамках відзначення річниці повномасштабного вторгнення російських збройних сил на українські землі. Не схожа на інші, веселі і красиві виставки, ця виставка групи українських художників з Сіднею “True Blue & a little bit of Yellow” - про сумне, про війну та нескореність українців...

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