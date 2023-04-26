В атмосферу Землі вирвалась хмара радіоактивного пилу. Вітер поніс на північний захід небезпечні радіоактивні ізотопи, які осідали на землю, проникали у воду. За числом потерпілих від аварії Україна займає перше місце серед колишніх республік Радянського Союзу. Потужний циклон переніс радіоактивні речовини територіями Литви, Латвії, Польщі, Швеції, Норвегії, Австрії, Фінляндії, Великої Британії, а пізніше – Німеччини, Нідерландів, Бельгії…
Чорнобиль, 1986: пам`ять про трагедію як попередження людства на літа прийдешні
The monument to the victims of the Chernobyl tragedy is in front of a new shelter installed over the exploded reactor, Ukraine, Tuesday, Nov. 29, 2016. Source: AAP. Source: AAP
З архіву SBS Ukrainian. Лише дещо про те, як совєцька влада колишнього СРСР у перші тижні мовчала про трагедію та іґнорувала її. А що ж люди? 26 квітня 1986 року – день найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. Під час експерименту на 4-му реакторі Чорнобильської атомної електростанції сталися два вибухи...
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