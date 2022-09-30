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Примусова ізоляція через коронавірус закінчується в жовтні

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ

Прем’єр-міністр Ентоні Альбанезе та головний лікар Пол Келлі на прес-конференції після засідання Національного кабінету в Будинку парламенту в Канберрі, п’ятниця, 30 вересня 2022 р.(AAP Image/Mick Tsikas) Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

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Published 1 October 2022 at 9:45am
By Greg Dyett, Catriona Stirrat
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Національний кабінет міністрів вирішив скасувати обов’язкову ізоляцію для людей, інфікованих COVID-19, отримавши пораду про дуже низький рівень передачі інфекції в Австралії.

Published 1 October 2022 at 9:45am
By Greg Dyett, Catriona Stirrat
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Вимога про п’ятиденну ізоляцію закінчиться 14 жовтня, але буде надано фінансову підтримку людям, які працюють в умовах високого ризику, наприклад, догляду за літніми людьми, щоб вони могли ізолюватися, якщо це необхідно.

Виплати аліментів також закінчаться в цей день, але буде фінансова допомога людям, які працюють у середовищах підвищеного ризику, як-от догляд за літніми людьми, якщо їм знадобиться ізоляція.

Головний лікар Пол Келлі каже, що його поради уряду визнають, що в Австралії дуже низькі показники передачі інфекції серед населення та високі показники вакцинації.
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