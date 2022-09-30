Примусова ізоляція через коронавірус закінчується в жовтні

Вимога про п’ятиденну ізоляцію закінчиться 14 жовтня, але буде надано фінансову підтримку людям, які працюють в умовах високого ризику, наприклад, догляду за літніми людьми, щоб вони могли ізолюватися, якщо це необхідно.
Виплати аліментів також закінчаться в цей день, але буде фінансова допомога людям, які працюють у середовищах підвищеного ризику, як-от догляд за літніми людьми, якщо їм знадобиться ізоляція.
Головний лікар Пол Келлі каже, що його поради уряду визнають, що в Австралії дуже низькі показники передачі інфекції серед населення та високі показники вакцинації.