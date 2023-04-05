Отримали штраф? Як сплатити і що важливо врахувати, щоб уникнути неґативних наслідків

Key Points • Від грошових стягнень до призупинення дії водійських прав або конфіскації майна — наслідки несплачених штрафів можуть бути значними.

• Штрафи видаються за порушення закону, тому перед спростуванням штрафу в суді рекомендується консультація юриста.

• Зв'яжіться з відповідною державною установою вашого штату, щоб дізнатися про доступні варіанти оплати штрафу.

Багато людей в Австралії не підозрюють про серйозні наслідки у разі несплати штрафу за порушення законів.





Від грошових стягнень до призупинення дії водійських прав, або навіть й до конфіскації майна — наслідки несплачених штрафів можуть бути й більш значними.





Штрафи накладаються за ряд правопорушень. У тому числі — за порушення правил дорожнього руху, приміром, перевищення швидкості, проїзд на червоне світло, або за порушення правил користування громадським транспортом, приміром, проїзд без квитка.





Штрафи за перевищення неоплаченого ліміту часу у місцях платних стоянок авт ( за парковку) або несплату дорожніх зборів — одні з найпоширеніших порушень.





Існує цілий ряд різних аґентств, які можуть накладати штрафи, і [.] багато сфер нашого життя жорстко реґулюються за допомогою так званих повідомлень про штрафи або штрафи, — пояснює Julia Quilter, професор права в Університеті Вуллонґонґа.

Police in Australia can stop bike and scooter riders and issue a fine or a warning for not wearing an approved bicycle helmet. Credit: Steve Waters/Getty Images Неявка до суду присяжних, нецензурщина (матюкання) в громадському місці, неучасть в голосуванні на виборах, викидання сміття або паління в заборонених місцях — ось деякі приклади правопорушень, що спричиняють за собою штрафи, пояснює доктор Куілтер.





Різні державні органи можуть накладати штрафи, залежно від правопорушення і від того, де в Австралії ви мешкаєте. Процес примусового виконання рішень про штрафи також може відрізнятися в різних штатах і територіях (у кінці статті представлений повний список).



Які дії я можу зробити, якщо отримаю штраф в Австралії?

Як правило, після видачі повідомлення про порушення громадянин може або сплатити штраф, або оспорити його, звернувшись за переглядом у відповідний орган, або оспоривши його в суді.





Certain councils have their own local laws controlling pet animals within their boundaries. Source: Moment RF / Simon McGill/Getty Images За словами Джулії Куілтер, більшість людей не доходять до судового розгляду. Річ у тому, що більшість правопорушень, за які накладаються штрафи, важко оспорити. Крім того, якщо штраф буде залишений в силі в суді, тоді він стане частиною судимості.





Іноді люди думають, що штраф — це як рахунок. Але це усе кримінальні злочини. Це дійсно важливо розуміти, тому що в деяких країнах вони вважаються адміністративними правопорушеннями, — додає доктор Quilter





Кірсті Гаррісон — фахівець з штрафів і судових наказів в Legal Aid NSW. Вона говорить, що необхідно звернутися спершу за юридичною консультацією, перш ніж звертатися до суду за переглядом справи про штраф. Особливо це стосується громадян, що мешкають в Австралії за візами, тобто тимчасовим леґальним дозволом.





Якщо вони програють в суді, може бути ухвалений звинувачувальний вирок. Цей вирок може порушити умови їх візи. Kirsty Harrison , юрист, Legal Aid NSW

Державна установа, відповідальна за стягування штрафів у вашому штаті, може запропонувати варіанти погашення штрафу – як варіант на виплату штрафу частинами.





Наприклад, в Новій Південній Валії фізичні особи можуть подати заяву Revenue NSW





Існує ряд альтернативних варіантів рішення — механізми оплати, заявки на відпрацювання штрафу, а також заявки на відміну, тобто на помилування від штрафу, — пояснює пані Гаррісон.

«Найголовніше — не іґноруйте свої штрафи. Зверніться за допомогою в місцевий громадський центр або попросіть допомоги в LawAccess, якщо ви в штаті Нова Південна Валія».





Parking fines are issued commonly by local councils but also by some hospitals and universities. Credit: SDI Productions/Getty Images

Ціна несплати штрафу

Термін дії неоплачених штрафів не обмежений. За прострочення платежу можуть стягуватися різні види пені, яка з часом збільшуватимуться.





У юрисдикціях по усій Австралії неплатник штрафу стикається з додатковими зборами і примусовими заходами, такими як конфіскація майна або забрання грошей з банківського рахунку.





« Примусові заходи включють цілий ряд дій, наприклад, дорожні патрулі можуть заблокувати колеса вашого авта», — говорить Craig Howard, який виконує обов'язки заступника секретаря в державній установі зі штрафів у Вікторії - FinesVictoria.





«Також директор Fines Victoria може попросити транспортне управління призупинити вашу реєстрацію авта до тих пір, поки ви не заплатите штраф, або призупинити дію ваших водійських прав» .







Ms Harrison: many people in NSW are not aware that driver license sanctions can be imposed for non-driving related offences. Source: Moment RF / Simon McGill/Getty Images Факт призупинення або анулювання водійських прав є одним з основних інструментів, використовуваних для стягнення штрафів, незалежно від характеру правопорушення. «Це може статися з усіма типами штрафів, — пояснює пані Гаррісон.





Вас можуть оштрафувати за те, що ви не голосували. У разі несплати штрафу, дію ваших прав можуть призупинити, хоча ви були оштрафовані за правопорушення, не пов'язане з водінням. Кірсті Гаррісон, юрист, Legal Aid NSW

Дія неоплачених штрафів також може бути значною проблемою для молодих людей та їх сімей.





«Вони не можуть подати заяву на отримання водійського посвідчення або пройти курси водіння, якщо у них є неоплачені штрафи», — говорить доктор Куілтер.





«Відповідальність за сплату цього штрафу бере на себе батько. Але це може мати серйозні наслідки, якщо батьки не можуть собі дозволити просто взяти і заплатити штраф».







Placing your feet on the seat or another part of the train, tram, or bus other than the floor is an offence attracting a fine. Source: Moment RF / Belinda Howell/Getty Images У випадку зі штрафами, час має вирішальне значення. Наприклад, якщо ви оштрафовані за порушення правил водіння у Вікторії, але ви при цьому не були за кермом в день події, у вас є 28 днів, щоб вказати водія, який був за кермом вашого авта.





«Якщо це призначення буде прийнято правоохоронним органом, штраф буде скасований і переоформлений на ім'я людини, яку ви вказали», — говорить пан Говард.





Якщо ви не заплатите штраф або не вживете заходи до встановленого терміну, повідомлення про штраф буде відправлено з додатковою оплатою, тобто буде пеня, і тоді вже не можна буде оспорити, що за кермом були не ви і вказати іншу людину.





Якщо ви проіґноруєте нагадування про штраф, штраф буде зареєстрований для примусового виконання. Це може призвести до позбавлення водійських прав. Крейґ Говард, що виконуючий обов'язки заступника секретаря FinesVictoria

Пан Говард рекомендує негайно реагувати на повідомлення про порушення: чи платите ви штраф в повному об'ємі, намагаєтеся його оспорити або виправити помилку, або якщо вам необхідно обговорити альтернативне рішення або варіанти оплати з відповідним державним органом через фінансові труднощі.





Moving houses? Ensure you update your vehicle registration address as any fines sent to your previous registered address are considered served. Credit: JGI/Tom Grill/Getty Images/Tetra images RF ВАЖЛИВО ЗНАТИ



