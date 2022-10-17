SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Лише дещо про визволення Харкова та його захисників...

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Війська російської федерації сьогодні вночі обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області..jpeg

Війська російської федерації сьогодні вночі обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області.

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Published 17 October 2022 at 6:44pm
By Viktoriia Berezka
Source: SBS

В Україні війна не стихає. Широкомасштабна й жорстока війна з найближчим сусідом, на яку ще кілька років тому ніхто не сподівався... Тут далі лише дещо до історії про визвольний похід вояків української армії на Харківщині та в інших місцях від журналістки Вікторії Березки...

Published 17 October 2022 at 6:44pm
By Viktoriia Berezka
Source: SBS
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