Кожного дня. I уже понад рік - протести у Канберрі проти війни в Україні

No War - Ukrainian-Canberrans protesters rally outside the Russian embassy in Canberra. .jpg

"No war in Ukraine". Ukrainian-Canberrans protesters rally outside the Russian embassy in Canberra.

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Війна в Україні: 2014 - 2023. Від початку російського широкомасштабного військового вторгнення на подальші українські землі у 2022-му році, пан Андрій Ліщинський з кількома однодумцями розпочали протести "Ні війні!" біля посольства Російської федерації у Канберрі. І ось з того часу уже минув рік страхітливої війни. І минув рік як щоденні протести продовжуються біля російського посольства у столиці Австралії, де тепер проживає не так і багато українців та їх нащадків. Правда, є тепер у столиці Австралії і декілька людей, котрі втекли від цієї страшної війни на українських землях...

Ukraine protesters Andrew Liszczynsky and Marusya Jacyshyn in front of the Russian embassy on Canberra Avenue, Kingston. Photo Lily Pass - Canberra CityNews..jpg
Ukraine protesters Andrew Liszczynsky and Marusya Jacyshyn in front of the Russian embassy on Canberra Avenue, Kingston. Photo: Lily Pass - Canberra CityNews.

Пан Андрій Ліщинський, якого бачите на світлині внизу, у розмові для SBS Audio ділиться своїми спогадами про перші дні протестів біля російського посольства, як до маленької групки людей долучилися і долучаються австралійці різних етнічних походжень, у тому числі росіяни й австралійці, литовці й поляки, а також люди з інших спільнот багатокультурної Австралії.
Andrew Liszczynsky..jpg
Andrew Liszczynsky.
Приходять інколи підтримати протестуючих українців та їх нащадків у суботні дні й парламентарі, серд яких і сенатор Дейвід Покок та інші. Про згадані щоденні протести проти війни кілька разів уже розповідали австралійські медія, зокрема телебачення і газети, у тому числі Canberra Times and WinTV, Canberra CityNews.
Ukrainian and Australian protesters rally outside the Russian embassy in Canberra. jpg.jpg
Ukrainian and Australian protesters rally outside the Russian embassy in Canberra.
"Звичайно, - розповідає пан Андрій Ліщинський, - що у робочі дні, тобто з понеділка до п'ятниці, людей приходить мало, але вони досить активні. А ось по суботах протестуючих є значно більше і долучитися до них може кожен бажаючий..."
Protest crew - Andrew, Halyna, Yaroslav, Stefan, Mikhail..jpg
Protest crew - Andrew, Halyna, Yaroslav, Stefan, Mikhail.
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