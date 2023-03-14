Кожного дня. I уже понад рік - протести у Канберрі проти війни в Україні

Ukraine protesters Andrew Liszczynsky and Marusya Jacyshyn in front of the Russian embassy on Canberra Avenue, Kingston. Photo: Lily Pass - Canberra CityNews.



Пан Андрій Ліщинський, якого бачите на світлині внизу, у розмові для SBS Audio ділиться своїми спогадами про перші дні протестів біля російського посольства, як до маленької групки людей долучилися і долучаються австралійці різних етнічних походжень, у тому числі росіяни й австралійці, литовці й поляки, а також люди з інших спільнот багатокультурної Австралії.



Andrew Liszczynsky. Приходять інколи підтримати протестуючих українців та їх нащадків у суботні дні й парламентарі, серд яких і сенатор Дейвід Покок та інші. Про згадані щоденні протести проти війни кілька разів уже розповідали австралійські медія, зокрема телебачення і газети, у тому числі Canberra Times and WinTV, Canberra CityNews.



Ukrainian and Australian protesters rally outside the Russian embassy in Canberra. "Звичайно, - розповідає пан Андрій Ліщинський, - що у робочі дні, тобто з понеділка до п'ятниці, людей приходить мало, але вони досить активні. А ось по суботах протестуючих є значно більше і долучитися до них може кожен бажаючий..."

