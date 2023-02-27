Усе, що вам потрібно зробити, якщо ви потрапили в автокатастрофу в Австралії

Ключові моменти Усі водії, які потрапили в аварію, повинні зупинитися згідно із законом і обмінятися інформацією.

Поліція в Австралії має відвідувати лише серйозні зіткнення автомобілів, якщо є травми чи інші потенційно незаконні фактори, що ускладнюють це.

У більшості випадків водії, які потрапили в незначні зіткнення, можуть самостійно визначити подальші дії.

Ті, хто потрапив у транспортні аварії, можуть подати претензії щодо збитків або травм за допомогою страхування приватного автомобіля, страхування CTP або компенсації працівникам, залежно від їхніх обставин.

В Австралії не зупинитися після зіткнення автомобіля є правопорушенням.





Перше, що потрібно зробити після аварії, це переконатися, що всі учасники аварії в безпеці та підтвердити, що нікому не потрібна негайна медична допомога.





«Переконайтеся, що ви в безпеці у своїй машині та інші люди. Це включає в себе пошук небезпек навколо вашого та інших транспортних засобів», – пояснює сержант поліції Нового Уельсу Скотт Стаффорд з Командування патрулювання дорожнього руху.



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«Якщо ви ходите навколо свого автомобіля, стежте за тим, що навколо вас, оскільки [інші транспортні засоби] можуть становити для вас більшу небезпеку, ніж ваша аварія, яка може бути незначною. Якщо це безпечно, перемістіть транспортні засоби з головної дороги в безпечне місце для обміну деталями».





Якщо хтось отримав поранення, ви повинні негайно викликати потрійний нуль для допомоги та, якщо можете, надати першу допомогу. Оператори екстреної допомоги викличуть поліцію та інші відповідні служби, щоб приїхати на місце, наприклад швидку допомогу або пожежну службу, оскільки інцидент буде класифікуватися як велике зіткнення.





«Серйозне зіткнення — це випадки, коли будь-хто був затиснутий, убитий або поранений, якщо хтось із водіїв, мабуть, перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або якщо хтось з учасників зіткнення не зупинився та/або не обмінявся даними». — додає сержант Стаффорд.



Поліція та місцева влада працюють над очищенням мосту Харбор-Брідж після смертельної аварії, що сталася раніше вранці на мосту Харбор-Брідж 27 серпня 2020 року в Сіднеї, Австралія. Credit: James D. Morgan/Getty Images Поліція прибуде на місце аварії, якщо на проїжджій частині є небезпека, перешкода для руху або якщо бере участь важкий транспортний засіб. Поліція також може втрутитися, якщо хтось сильно засмучений або заляканий агресивною стороною.





Однак у більшості незначних зіткнень, де ніхто не постраждав, сторони можуть почати розв'язувати питання між собою. Поліції не потрібно приїжджати на місце події або порушувати кримінальне провадження щодо незначних ДТП.





Якщо можна керувати обома автомобілями, вам слід знайти безпечне місце для паркування на узбіччі, щоб провести коротку розмову та обмінятися реєстраційними даними транспортних засобів і деталями водійських прав.





«Можна сфотографувати кожен із транспортних засобів із номерним знаком. Сфотографуйте також пошкодження автомобіля, потім сфотографуйте права іншої особи, а потім ви також можете попросити контактний номер. Отже, усі ці деталі щодо незначного зіткнення надайте своїй страховій компанії, а потім ми з’ясуємо, хто був винен в аварії, і переслідуватимемо іншу сторону, щоб виправити ситуацію», – каже сержант Стаффорд.



Оформлення страхування приватного автомобіля





Якщо у вас є приватна страховка автомобіля, ви можете зв’язатися зі своїм страховиком якомога швидше, щоб повідомити про інцидент.





«Коли ви подаєте страхову претензію, якщо ви не винні, якщо у вас немає імені та адреси іншої сторони, ваш страховик змусить вас сплатити надлишок, але часто, якщо у вас є така інформація, вони не будуть. Зверніть увагу на те, чи є свідки, чи записи з камер відеоспостереження, які можуть бути корисними пізніше, якщо виникне проблема», – рекомендує Джейн Фолі, старший юрист із фінансових прав.



Якщо ви не винні, дуже важливо отримати інформацію про іншу сторону, щоб уникнути непотрібних витрат на ремонт. Credit: Tanasin Srijaroensirikul / EyeEm/Getty Images Однак, якщо ви явно не винні, а інша сторона застрахована приватно, пані Фолі каже, що ви можете переслідувати іншого водія, щоб вимагати відшкодування збитків за їхньою страховкою, тож ви заощадите на вимаганні відшкодування збитків на вашій.





«Найкраще, що можна зробити, — це відвезти власну машину до власного механіка та дати її оцінити. Отримавши цінову пропозицію, надішліть її, фотографії та оцінку іншому водієві. Тоді інший водій, швидше за все, надішле його своєму страховику, і цей страховик зв’яжеться з вами напряму».





Страхова компанія іншої сторони спробує змусити вас відвезти машину їхньому механіку. Ви не повинні цього робити. Вам не потрібно отримувати кілька пропозицій. Вони не мають права переглядати чи оглядати вашу машину. Джейн Фолі, старший юрист з фінансових прав

Пані Фолі каже, щоб отримати пряму оплату від страхової компанії іншого водія, ви повинні надіслати їм лист-вимогу. Однак страховик може вирішити обговорити суму або оцінити вашу пропозицію.





«Якщо сума, яку ви вимагаєте, становить менше ніж 15 000 доларів, а інша страхова компанія не співпрацює, ви можете подати скаргу на неї до Австралійського органу розгляду фінансових скарг. Це безплатна онлайн-схема вирішення спорів, і вони приймуть рішення та зрештою спробують розв'язувати проблему між сторонами.





«Якщо сума перевищує 15 000 доларів США, а страхова компанія не піде на розгляд справи, вам доведеться подати позов до місцевого суду. Але перед тим, як ви це зробите, я наполегливо рекомендую вам отримати приватну юридичну консультацію», – пояснює вона.



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Коли ти винен

Якщо ви винні та застраховані, ви можете вимагати це у своїй страховці.





Однак, якщо ви винні та не застраховані, ви, швидше за все, отримаєте лист-вимогу з пропозицією іншої сторони на ремонт. Але є місце для переговорів.





«Найкраще, що можна зробити, це віднести фотографії та пропозицію своєму механіку та попросити іншу думку. Ви можете домовитися про оплату, якщо ви не можете дозволити собі сплатити її наперед, і ви можете запропонувати сплату зменшеної одноразової суми. Але знову ж таки, я б рекомендувала вам звернутися до юриста», – наголошує вона.





На вебсайт Financial Rights пропонуються зразки листів-вимог і інструмент розв'язання проблем автомобільних аварій, онлайн-інструмент, який допоможе орієнтуватися в різноманітних ситуаціях залежно від вашої юрисдикції та обставин. Credit: Erik Von Weber/Getty Images

Обов'язкове страхування від третіх осіб (CTP).

Якщо ви отримали фізичну чи психологічну травму під час транспортної аварії, ви можете подати претензію до Обов’язкового страхування від третіх осіб (CTP) вашого штату чи території.





Власники транспортних засобів сплачують страхові внески ОСАГО під час реєстрації своїх транспортних засобів. CTP не оплачуватиме ремонт транспортних засобів, але покриває пошкодження майна та лікування людей, які постраждали внаслідок транспортної пригоди, якщо інцидент не був пов’язаний з роботою.





Вікторіанська комісія з питань транспорту та нещасних випадків (TAC) є страховою компанією CTP. TAC підтримує жителів Вікторії, які постраждали в транспортних аваріях, незалежно від того, хто їх спричинив.





«Ми оплачуємо такі речі, як послуги лікаря загальної практики або спеціалістів, діагностичні послуги в лікарнях тощо, але ми також маємо такі послуги, як фізіотерапія, психологія (психіатрична терапія), підтримка при поверненні на роботу, послуги особистого догляду, як-от садівництво та прибирання, заміщення доходу, а потім також компенсація», – пояснює Деміен Поел, керівник відділу комплексного відновлення та серйозних травм TAC.





Люди, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на виробництві, повинні натомість подати позов про компенсацію працівникам до страхової компанії свого роботодавця

