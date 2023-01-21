День Австралії. У пошуках дати святкування

26 січня є непростим днем для корінних мешканців. Це час нагадування про насильство та винищення їхньої культури.
На цю дату припадає День Австралії, який для декого є святом.
Саме в цей день проводяться численні церемонії отримання австралійського громадянства і багато людей офіційно стають австралійцями.
Проте щороку гучніше лунають заклики до змін.
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