День Австралії. У пошуках дати святкування

26 січня є непростим днем для корінних мешканців. Це час нагадування про насильство та винищення їхньої культури.





На цю дату припадає День Австралії, який для декого є святом.





Саме в цей день проводяться численні церемонії отримання австралійського громадянства і багато людей офіційно стають австралійцями.





Проте щороку гучніше лунають заклики до змін.









***



Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів





Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням SBS Ukrainian





та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу



