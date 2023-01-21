День Австралії. У пошуках дати святкування

Sorry Day Remembrance

Зараз святкування Дня Австралії проводиться 26 січня. Credit: Ian Waldie/Getty Images

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У цьому подкасті ми говоримо про важливість австралійцям-мігрантам та корінними народам бути згуртованими в такі дні, як 26 січня.

26 січня є непростим днем для корінних мешканців. Це час нагадування про насильство та винищення їхньої культури.

На цю дату припадає День Австралії, який для декого є святом.

Саме в цей день проводяться численні церемонії отримання австралійського громадянства і багато людей офіційно стають австралійцями.

Проте щороку гучніше лунають заклики до змін.

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