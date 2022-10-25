Перший прем'єр-міністр Великобританії індійського походження

Велика Британія призначила ще одного прем’єр-міністра, ставши третім за останні сім тижнів.



Колишній голова казначейства Великої Британії Ріші Сунак обійме головну посаду країни після поразки Ліз Трасс.



Пан Сунак посів друге місце після короткочасного прем’єр-міністра в конкурсі на заміну охопленого скандалом Бориса Джонсона на посаді лідера Консервативної партії та прем’єр-міністра.



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Але пані Трасс пішла у відставку після бурхливого 44-денного терміну, викликаного катастрофічним економічним планом і розколом Консервативної партії.

