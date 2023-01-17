Трагедія Крут і відлуння січневих подій

Про трагедію Крут написано цілий ряд спогадів учасників і статтей неучасників криваваго бою. Виголошено безліч промов та рефератів на щорічних святкових відзначеннях героїчної загибелі юнаків - цвіту української нації. Опубліковано немало нарисів, а ще більше поезій на похвалу і пам'ять нового українця з козацьким духом... І не загинули б студенти, не програли б бою під Кругами, не було б узагалі трагедії Круг, якби їх під Крутами було більше та ще й добре озброєних. Вояцтва в Україні було досить, щоб зупинити ту орду між Харковом і Полтавою, а може й вигнати з Харкова зовсім і назавжди. Але... Найбільше довір'я про події під Крутами викликають спогади учасників тієї трагедії. У спогаді "Бій під Кругами" Аверкій Гончаренко, сотник Армії УНР, командир Крутянського бою, влучно описав свої почуття після отримання наказу очолити оборону м. Бахмача, від якого йшла дорога до ст. Крути, такими словами: "Щедро наділений повновластю з підкресленням за всяку ціну не віддавати Бахмача, щоб не допустити большевиків до Києва, з глибоким смутком і жалем (тоді ще не знав до кого) вертав я до школи. Брав мене в свої обійми невимовний жаль. Молодий цвіт нашої армії - юнаків - кидали майже в безнадійну ситуацію, тоді як серед шаліючоі анархії десятки тисяч озброєного, випробуваного в боях вояцтва безжурно демобілізовувалося: його не зуміли завчасу, використовуючи для цього національне піднесення, взяти в карби військової дисципліни, а навпаки, на мітинґах деморалізували накликуванням до поділу землі. Тепер лише ідейні горстки стали до боротьби за рідний край".

