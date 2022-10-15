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Як викладають сексуальне здоров’я в австралійських школах і поради батькам, як говорити про секс із дітьми

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Батьки можуть звернутися до шкільних вчителів за підтримкою та порадою щодо того, як говорити зі своїми дітьми про сексуальність і як підтримувати здорові стосунки. Source: SBS

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Published 15 October 2022 at 12:26pm
By Claudiana Blanco
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Статеве виховання залишається однією з найскладніших тем для обговорення батьків зі своїми дітьми. На щастя, сексуальне здоров’я широко викладається в австралійських школах на різних рівнях. Батьки також можуть отримати доступ до ресурсів, які допоможуть їм зорієнтуватися в темі та подолати почуття сорому чи незручності. Ось кілька найкращих порад експертів, які допоможуть батькам «поговорити» зі своїми дітьми.

Published 15 October 2022 at 12:26pm
By Claudiana Blanco
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Сексуальне здоров’я є частиною загального життя та добробуту кожної людини. Це виходить далеко за межі сексу, зачаття та вагітності. Статеве виховання включає аспекти розвитку дитини у дорослому віці, гігієни та почуття близькості та прихильності. Це також наріжний камінь того, як підтримувати позитивні та здорові стосунки.

Статеве здоров’я викладають в австралійських школах з дошкільного дитинства й до кінця 12 класу. Національна навчальна програма базується на теорії розвитку дитини, яка враховує фізичні, емоційні та психологічні етапи дорослішання людини.
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