Як викладають сексуальне здоров’я в австралійських школах і поради батькам, як говорити про секс із дітьми

Сексуальне здоров’я є частиною загального життя та добробуту кожної людини. Це виходить далеко за межі сексу, зачаття та вагітності. Статеве виховання включає аспекти розвитку дитини у дорослому віці, гігієни та почуття близькості та прихильності. Це також наріжний камінь того, як підтримувати позитивні та здорові стосунки.





Статеве здоров’я викладають в австралійських школах з дошкільного дитинства й до кінця 12 класу. Національна навчальна програма базується на теорії розвитку дитини, яка враховує фізичні, емоційні та психологічні етапи дорослішання людини.

