Життя в Австралії. Як викликати швидку медичну допомогу

Головне У разі невідкладної медичної допомоги телефонуйте - 000

Будь-хто може викликати швидку допомогу з будь-якої точки Австралії

Надайте детальну та конкретну інформацію під час виклику швидкої допомоги

Послуги швидкої допомоги не є безкоштовними в усіх штатах і територіях

Машини швидкої допомоги — це транспортні засоби, обладнані для надання невідкладної допомоги хворим або травмованим особам, а також, при потребі, для доставки їх до лікарні.



У яких випадках телефонувати у швидку

симптоми серцевого нападу

біль у грудях невідомого походження

важкість у грудях

раптова втрата свідомості

раптовий параліч

трулнощі з мовою

судоми

травматичні ушкодження

падіння з великої висоти

ножове чи кульове поранення

опіки

Телефонуйте 000 якщо хтось раптово втратив свідомість Credit: PixelsEffect/Getty Images

If you are somewhere that it's difficult to locate, unless you tell us exactly where you are, we don't know where you are. Dr Simon Sawyer, Registered Paramedic, and Director of Education at the Australian Paramedical College.

Інколи буває складно визначити місцезнаходження пацієнта, говорить доктор Сойєр, зареєстрований фельдшер і директор з навчання Австралійського парамедичного коледжу, Коли ви телефонуєте важливо надати якомога більше чіткої інформацію





"Якщо ви перебуваєте в місці, яке важко знайти, якщо ви не скажете нам, де саме ви знаходитесь, нам буде складно вас знайти.".



У службу 000 може телефонувати кожен

Номер три нулі доступний 24 години на добу, сім днів на тиждень з будь-якого стаціонарного, таксофонного або мобільного телефону, а дзвінки є безкоштовними.





Щоб зателефонувати в службу на телефоні не обов’язково мають бути кошти, пояснює доктор Саймон Сойєр.



Зателефонувати в службу три нулі може будь-хто. Вам не потрібен договір; ви не маєте бути громадянином. Ви подорожувати по Австралії. Це може бути штат, в якому ви не проживаєте. Дзвінки приймаються як від дітей, так і дорослих. Доктор Соєр

Якщо ви маєте вади мови чи слуху, є ще номер, якого деякі люди не знають — 106 — це текстова служба.



"Якщо ви не розмовляєте англійською, ви все одно можете зателефонувати й сказати слово «ambulance», а потім вони допоможуть вам знайти перекладача", - зазначає медик. Source: Moment RF / skaman306/Getty Images

Що відбувається після дзвінка у службу 000

Оператор, який відповість на ваш дзвінок задаватиме запитання, щоб визначити наскільки критичною є ваша ситуація.





Доктор Сойєр зазначає, відповіді на ці запитання мають вирішальне значення.





"Вони попросять вас описати ситуацію, тут потрібно бути якомога чіткішим. Як парамедику, мені важливо точно знати, з чим я матиму справу. Наприклад, я потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Мій партнер не дихає, або має біль у грудях тощо. Вони запитають про кількість хворих чи постраждалих осіб. Знову ж таки, це важливо, тому що якщо це одна особа, тоді вистачить однієї бригади”





Також важлива інформація про вік і стать пацієнтів оскільки це допомагає парамедикам підготувати потрібні ліки та розміри інструментів. Також важливо знати чи ідентифікує пацієнт себе трансгендерною чи небінарною особою.



Не всі дзвінки на три нулі потребують виїзду карети швидкої допомоги Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE

Не усі випадки є критичними

Ліндсей Маккей є тимчасовим виконавчим директором з оперативних комунікацій у Відділу швидкої допомоги Вікторії





За її словами не всі дзвінки на три нулі потребують виїзду карети швидкої допомоги.





"У Вікторії дзвінок перенаправлять до досвідчених парамедиків або медсестри, і вони проведуть клінічну оцінку, зададуть вам багато медичних запитань, щоб зрозуміти, яка допомого вам потрібна, і можливо ситуація не потребує невідкладної допомоги".



Типи транспортних засобів

Існує кілька типів швидкої допомоги, і всі вони спеціально обладнані, зокрема:



мікроавтобус (найпоширеніший тип швидкої допомоги)

позашляховик

мотоцикли

автобуси

літаки

вертольоти

Деяких пацієнтів транспортують повітрям Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE

Діагностика

Щойно парамедики прибудуть на місце події, вона поставлять попередній діагноз, розповідає доктор Сойєр.





"Ми є експертами в позалікарняній невідкладній медичній допомозі. Ми також поставимо багато запитань про вашу історію хворіб, а також про те, чи є у вас алергія та чи приймаєте ви ліки. Усю цю інформацію ми використовуємо, щоб встановити так званий попередній діагноз — наше припущення щодо стану пацієнта"



У Тасманії послуги швидкої покриває уряд Source: AAP / ROB BLAKERS/AAPIMAGE

Хто оплачує виїзд швидкої допомоги?

Medicare не покриває витрати на послуги швидкої допомоги.





У більшості штатів і територій Австралії служби швидкої допомоги стягуватимуть плату за виклик, плату за кожен кілометр або і одне, і інше, пояснює пані Маккей.





"Якщо вас перевезуть машиною швидкої допомоги, наземним транспортом або гелікоптером, ви отримаєте рахунок, в якому буде вказано, скільки потрібно заплатити. Тоді людина може або, якщо у неї є страховка, що покриває швидку допомогу, надіслати його до свого страховика, які оцінять чи маєте ви спалити якусь різницю. Існують різні умови страхування, тому це потрібно уточнювати у страховій компанії".





Особи, що мають приватне медичне страхування, яке покриває перебування в лікарні можуть вибрати приватну лікарню.





Докладна інформаціа про вартість послуг у різних штатах



Доктор Сойєр зазначає, що є відносно недорогий спосіб забезпечити доступ до послуг швидкої допомоги.





"Зв’яжіться зі своєю державною службою швидкої допомоги. Ви можете відвідати їхній веб-сайт або зателефонувати їм. Це не три нулі. Потрібно зателефонувати в службу швидкої допомоги та запитали, чи підпадаєте ви під категорію, що потребує членства чи ні. І вони дадуть вам необхідну інформацію. Це не так дорого. Зазвичай близько 50 доларів на рік для однієї людини або близько 100 доларів для сім'ї"



Послуги перекладача