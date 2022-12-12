Життя в Австралії: Як викидати тверде сміття, щоб не отримати штраф

Головне В Австралії надаються безкоштовні послуги з утилізації твердих відходів, але існують певні умови та винятки

Щоб дізнатися про місцеві правила утилізації, зверніться до районної ради

Ремонтувати, продавати або дарувати речі завжди краще, оскільки більшість твердого сміття потрапляє на звалище

Останні дані свідчать, що австралійці є третім у світі виробником відходів на душу населення, і більшість сміття потрапляє на звалище.





Зокрема непотрібні предмети домашнього вжитку, які збирають муніципальні служби.



Більшість твердих відходів потрапляє на звалище Credit: Getty Images/Ingrid Nagy / EyeEm Алехандра Лаклетт є старшим менеджером кампаній із переробки відходів у Planet Ark, австралійській екологічній некомерційній організації.





Вона зазначає, що більшість предметів, які класифікуються як тверде сміття, такі, як меблі, не переробляються.





"Це дуже гарний приклад того, що неможливо переробити. Меблі виробляють з різних матеріалів. Скажімо, диван. Можливо, основа або корпус зроблені з дерева, проте оббивка – з текстилю, а наповнення подушок, ще інший матеріал.”



“Це просто майже неможливо переробити належним чином або просто фінансово невигідно. Отже, це потрапляє на звалище” Алехандра Лаклетт

Сіднейська міська рада Блэктауна є однією з багатьох по всій Австралії, яка збирає від мешканців речі, які не можна повторно використати чи переробити. Вони працюють по системі бронювання, а роблять це регулярно в певний день.





Марія Хондрогіанніс є спеціалістом з питань проектів і систем управління відходами. Вона пояснює, як це працює.





"Ми працюємо за викликом. Отже, жителі повинні сконтактуватися з нами по телефону або через інтернет, і ми забронюємо для них певну дату. Є деякі райони ради, які мають графік. У нас інша системи; ми у міській раді Блектауну проводимо до 12 зборів на рік, і жителі повинні попередньо замовляти послугу"



Дізнайтеся вимоги міської ради щодо розміщення сміття. Credit: Getty Images- Stuart Murdoch/EyeEm

Правила щодо утилізації твердого сміття

При вивезенні твердих побутових відходів мешканці повинні дотримуватися певних умов, зокрема лімітів щодо кількості та типу відходів і методів утилізації.





У кожному районі існують власні правила, тому, щоб на вас не було накладено штраф найкраще звернутися до служби.





Пані Хондрогіанніс наголошує на одному з ключових правил, які застосовуються в Блектауні та більшості рад.





"Предмети заборонено виставляти на вулицю раніше, ніж за один день до дати збору. Це робиться для того, щоб зменшити скидання невідповідних речей іншими особами. За наявності невідповідних предметів, ми намагаємося завжди спочатку роз’яснити правила, щоб мешканці їх розуміли і дотримувалися. У іншому випадку можуть застосовуватися штрафи в розмірі до $4000".



У різних муніципалітетах існує власний перелік предметів, які приймаються для вивозу Credit: Getty Images/Tobias Titz Член міської ради Меррі-Бек у Мельбурні Марк Райлі наводить кілька прикладів речей, які зазвичай розглядаються як тверді відходи:



меблі, матраци та рами матраців

біла техніка, наприклад, пральні до посудомийні машини, холодильники, морозильні камери

килими та підкладка під килими

металобрухт, лісоматеріали та листове скло

Деякі предмети не можна викидати як тверде сміття, включно з будівельними матеріалами.





Якщо ви ремонтуєте чи будуєте свій будинок, муніципацьні служби не вивозитимуть будівельні відходи. Ви повинні утилізувати їх через службу сміття. Ви не можете викидати хімікати, масла, отрути чи фарби. І ви не можете викидати шини чи мішки для сидіння або полістирол і тому подібне Марк Райлі

Вікторія є однією з юрисдикцій, де на звалище заборонено відправлення електровідходи, оскільки вони містять небезпечні матеріали. Це означає, що місцеві ради в цьому штаті не прийматимуть електронні відходи, якщо інше не зазначено на їхньому вебсайті.





Пояснює Метт Дженевер, тимчасовий генеральний директор організації Sustainability Victoria.





"Електронні відходи, тобто все, що має вмикач, акумулятор або шнур живлення, заборонено відправляти на сміттєзвалище. Таке правило діє будь-де в Австралії, ви не можете просто викинути електронне сміття в якесь із відер до сміття. Отже, такі речі як телевізори, батареї, фени та холодильники, утилізують в певних місцях".



Існує багато пунктів прийому подібних відходів. Credit: Getty Images/KSChong Зазвичай до зборів твердих відходів не приймають фарби. Непотрібну фарбу та її упаковку можна утилізувати за допомогою Paintback, загальнонаціональної безкоштовної служби, яка приймає відпрацьовану та невикористану фарбу з домогосподарств, щоб вона не потрапляла на сміттєзвалища і водні шляхи.





У штатах і територіях також діють безкоштовні програми безпечної утилізації токсичних предметів домашнього вжитку, зокрема хімічних речовин.



Хімічні засоби, такі як засоби для чищення, відбілювачі та навіть засоби для видалення лаку для нігтів, можуть бути небезпечними. Credit: Getty Images/Fertnig

Що для одного сміття, для іншого скарб

Пан Райлі каже, що Меррі-бек є серед міських рад, які активно заохочують мешканців здавати речі в благочинні організації.





Існують також онлайн-групи «порятунку важкого сміття», де учасники можуть публікувати фотографії речей, які можна взяти безкоштовно.





"Якщо ви щось підбираєте, слід переконатися, що вони безпечні для повторного використання, особливо якщо це електричний предмет. Варто віддати його на перевірку чи ремонт. Ми справді заохочуємо людей ремонтувати речі. Ми також заохочуємо людей віддавати непотрібні речі іншим. І ви можете робити це за допомогою багатьох онлайн-сервісів у соціальних мережах тощо, де ви можете фактично розміщувати оголошення. Ви можете викинути на смітник справді хороші меблі, якими міг би хтось скористатися".



Існує багато різних варіантів подбати щоб ваші речі послужили ще комусь Алехандра Лаклетт

Зверніться до місцевої ради, щоб дізнатися про способи утилізації твердих відходів у вашому регіоні. Веб-сайт Planet Ark також пропонує цінну інформацію.





Якщо ви щось жертвуєте, воно має бути в хорошому стані, щоб його можна було продати, інакше воно опиниться на звалищі Credit: Getty Images/AJ_Watt

Додаткова інформація

Відвідайте веб-сайт місцевої ради, щоб отримати актуальну інформацію де утилізувати побутову хімію.

Деякі юрисдикції поширюють інформацію про пункти прийому небезпечних відходів, зокрема VIC , NSW , SA , WA та the ACT

Щоб утилізувати непотрібну фарбу та упаковку, знайдіть пункт прийому на Paintback.

Перейдіть на recyclingnearyou.com.au , щоб дізнатися варіанти утилізації речей в Австралії.



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