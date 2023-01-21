Як уберегтися від небезпек пляжів Австралії

Основні моменти Розривна течія — це пляжна небезпека номер один в Австралії

Найбезпечніше місце для купання на патрульному пляжі між червоно-жовтими прапорами

Австралія має одні з найсильніших у світі стратегій боротьби з акулами

Доступні інструменти, які допоможуть нам бути розумними відносно акул

Минулого року організація Surf Life Saving Australia (SLSA) здійснила 10 000 порятунків, причому високий відсоток через небезпечні океанські течії.





«Розривні течії є небезпекою номер один на наших пляжах і спричиняють майже чверть усіх смертей від утоплення в Австралії», — говорить Шейн Доу, генеральний менеджер із безпеки прибережних районів SLSA.



Минулого року у нас був 141 смертельний випадок від утоплення на узбережжі, і приблизно 36 з них були пов’язані з розривними течіями. Шейн Доу, генеральний менеджер із безпеки узбережжя SLSA.

Бонді-Біч, закручена розривна течія, дивлячись вниз, вид з вертольота Source: Moment RF / Brendan Maher/Getty Images

Чому розривні течії небезпечні?

Ріпи — це потужні канали води, які рухаються в протилежному напрямку до хвиль, відтягуючи вас від пляжу в море.





Однак їх важко помітити.





Коли ви бачите воду без білого прибою, ви можете припустити, що це найбезпечніше місце для плавання, але ви, мабуть, дивитеся на розрив.





«У нас є приказка, — каже містер Доу. «Білий приємний – тому ви бачите, як котиться біла вода; зелений - неприємний. І це означає, що зелена вода, як правило, є глибшою та рухається в іншому напрямку».



Якщо ви потрапили в розривну течію:



Зберігайте спокій і бережіть свою енергію

Підніміть руку і покличте на допомогу

Пливіть за течією – вона може повернути вас на мілку піщану мілину

Пливіть паралельно пляжу або до хвиль, що розбиваються, щоб уникнути розриву.

Але найкраща порада — плавати там, де це безпечно.



Пливіть між червоно-жовтими прапорами

На жаль, минулого року 76 відсотків випадків утоплення сталися за один кілометр від рятувальної служби.





Вважайте власні здібності та, де можливо, купайтеся на патрульованому пляжі між червоно-жовтими прапорами. Прапори позначають безпечну зону, яка знаходиться під наглядом рятувальників або рятувальників.



Для вашої безпеки рекомендується купатися серед попереджувальних знаків на пляжі Credit: Lee Hulsman/Getty Images І завжди плавайте або займайтеся серфінгом з товаришем.





Ви можете знайти патрулювані пляжі на веб-сайті SLSA. Тут також можна знайти поради щодо безпеки 100 мовами.



Чи є акули реальною загрозою на наших пляжах?

Напади акул - рідкісні випадки.





Незважаючи на це, Австралія реєструє другу за кількістю укусів акул у світі після Сполучених Штатів, у середньому 22 укуси на рік за останнє десятиліття.





«На щастя, серед усіх цих укусів є в середньому лише один смертельний результат на рік», — каже доктор Фібі Мігер, спеціаліст із охорони дикої природи Товариства охорони Таронги.





Доктор Мігер курує австралійською базою даних про випадки акул, яка реєструє взаємодію людей і акул з 1800 року.



Fin різання поверхні океану з серферів у фоновому режимі на сході сонця Source: iStockphoto / Philip Thurston/Getty Images/iStockphoto «Я не думаю, що вони мають когнітивну здатність розрізняти різних ссавців», — каже доктор Мігер. «З точки зору акули, не має значення, людина ти, тюлень чи черепаха».





Насправді лише деякі з наших 400 видів акул небезпечні для людини.





Три види викликають занепокоєння в Новому Південному Уельсі, Західній Австралії та Квінсленді: біла акула, тигрова акула та бичача акула. Ці три цільові види важко передбачити, і вони можуть призвести до летальних наслідків.





«У деяких аспектах вони схожі на дітей-підлітків», — каже Марсель Грін, керівник програм з акул Департаменту первинної промисловості Нового Уельсу.





«Кожен з них поводиться по-різному. Але ми маємо те, що ми описуємо як деякі узагальнені моделі рухів».





Наприклад, тигрові та бичачі акули активні на світанку та в сутінках, тому купання в цей час несе в собі більший ризик.





Інші види час від часу кусають нас, особливо якщо їх спровокувати. Ви можете випадково наступити на «вобегонг», що лежить на морському дні, але вони відносно нешкідливі.



ГОСФОРД, АВСТРАЛІЯ - 13 ЛИСТОПАДА: Північний пляж Авока закрито після того, як 13 листопада 2017 року в Госфорді, Австралія, на серфера напала акула. (Фото Тоні Федера/Getty Images) Credit: Tony Feder/Getty Images

Залишайтеся розумними щодо акул

В Австралії діють одні з найпотужніших програм боротьби з акулами, щоб захистити відвідувачів пляжу та звести до мінімуму шкоду від акул.





Ви знайдете пляжі з сітчастими вольєрами, системами спостереження за акулами з повітря, такими як вертольоти та дрони, а також пляжні сирени, які сигналізують вам покинути воду, якщо акулу помітять.





Позначення акул також використовується для передачі місцезнаходження акул до програми SharkSmart у реальному часі. Державні програми SharkSmart надсилають сповіщення про акул, місця патрулювання на пляжі та поради щодо безпеки безпосередньо на ваші телефони чи годинники.





Ресурси SharkSmart доступні онлайн у NSW, WA та Queensland, а подібні освітні кампанії проводяться в інших штатах:





Член організації Surf Life Savers бере участь у пошуково-рятувальній операції на Порт-Біч у Північному Фрімантлі, Західна Австралія, субота, 6 листопада 2021 р. Пляжі були закриті через побоювання нападу акули поблизу Перта, а чоловіка вважають зниклим безвісти. (Зображення AAP/Річард Уейнрайт) БЕЗ АРХІВУВАННЯ Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE Уникайте купання на світанку та в сутінках і ніколи не плавайте та не займайтеся серфінгом поблизу «м’яча-приманки». Акули виганяють рибу на поверхню води, де вони збираються та приваблюють птахів.





«Маленька риба приваблює велику рибу, - каже Марсель Грін, - а велика риба приваблює акул».



