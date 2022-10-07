SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Jaga Band запрошує знову... На цей раз - на вечір українських пісень за свободу

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

jaga .jpeg

Musician and singer Mar'yana Sywak from the Jaga Band and friends in Sydney.

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 7 October 2022 at 4:56pm, updated 7 October 2022 at 4:59pm
By Tetiana Koldunenko.
Source: SBS

В інтервʼю Tетяни Колдуненко для SBS Українською добре усім відома Марʼяна Сивак, творчий керівник і солістка групи Джаґа Бенд, розповідає не тільки про творчу працю, але й про свій спосіб боротьби за перемогу України у поточній війні, про плани на майбутнє та запрошує на благодійний концерт "Козацькі пісні при свічках або Українські пісні за свободу", який відбудеться в ресторані "Наша Казка" уже незадовго - 14 жовтня о 7 годині вечора...

Published 7 October 2022 at 4:56pm, updated 7 October 2022 at 4:59pm
By Tetiana Koldunenko.
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 7/10/2022

The world must show the strength needed to put an end to the aggressor's ability to escalate - President during a speech in the Australian Lowy Institute..jpeg

Lowy Institute: що сказав Президент України і про що запитували його?

Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною. Наші військові дуже акуратно й дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування..jpeg

Україна сьогодні - 7/10/2022

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 6/10/2022