Jaga Band запрошує знову... На цей раз - на вечір українських пісень за свободу
Musician and singer Mar'yana Sywak from the Jaga Band and friends in Sydney.
Published 7 October 2022 at 4:56pm, updated 7 October 2022 at 4:59pm
By Tetiana Koldunenko.
Source: SBS
В інтервʼю Tетяни Колдуненко для SBS Українською добре усім відома Марʼяна Сивак, творчий керівник і солістка групи Джаґа Бенд, розповідає не тільки про творчу працю, але й про свій спосіб боротьби за перемогу України у поточній війні, про плани на майбутнє та запрошує на благодійний концерт "Козацькі пісні при свічках або Українські пісні за свободу", який відбудеться в ресторані "Наша Казка" уже незадовго - 14 жовтня о 7 годині вечора...
Published 7 October 2022 at 4:56pm, updated 7 October 2022 at 4:59pm
By Tetiana Koldunenko.
Source: SBS
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