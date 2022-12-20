Про календарні перипетії - дискусія в УКУ: реалії та символізм крізь призму фактів

Отже, як наголосили і нагадали промовці, на зміну Юліянському календарю у 1582 році було запроваджено астрономічно більш точний Григоріянський календар. Однак, незважаючи на згадану похибку, чомусь Юліянський календар досі використовують деякі Церкви в Україні, зокрема Православна Церква України (ПЦУ) та Українська Греко-католицька Церква (УГКЦ). Поза Україною: Російська, Грузинська, Сербська і Єрусалимська Православні Церкви.





З огляду на ситуацію, за словами історика Олега Турія, з початком повномасштабної війни у суспільстві назріла потреба приймати рішення щодо неузгодженості календарів та з’явилося заохочення серйозно обговорювати ці питання. Більше читайте на сайті УКУ

А тут пропонуємо вам послухати уривки із згаданої дискусії в УКУ, зокрема, зважаючи на актуальність теми і запити у наших спільнотах, у тому числі й в Австралії…