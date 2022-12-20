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Про календарні перипетії - дискусія в УКУ: реалії та символізм крізь призму фактів

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Олег Турій, директор Інституту історії Церкви, проректор УКУ.jpg

В Українському Католицькому Університеті відбулaся дискусія на тему «Календар реальний чи символічний: коли будемо святкувати Різдво?» Промовляє відомий історик Олег Турій, директор Інституту історії Церкви, проректор Українського Католицького Університету у Львові, одного із сучасних найпрестижніших навчальних закладів України у часі дискусії. Credit: Ukrainian Catholic University.

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Published 20 December 2022 at 6:28pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS

В Українському Католицькому Університеті відбулaся дискусія на тему «Календар реальний чи символічний: коли будемо святкувати Різдво?». Модератором цієї актуальної дискусійної бесіди був відомий історик Олег Турій, директор Інституту історії Церкви, проректор УКУ. А тему обговорювали знані ширшому загалу о. Юрій Щурко, декан Філософсько-богословського факультету УКУ і о. Василь Рудейко, доцент катедри літургійних наук Філософсько-богословського факультету УКУ.

Published 20 December 2022 at 6:28pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Отже, як наголосили і нагадали промовці, на зміну Юліянському календарю у 1582 році було запроваджено астрономічно більш точний Григоріянський календар. Однак, незважаючи на згадану похибку, чомусь Юліянський календар досі використовують деякі Церкви в Україні, зокрема Православна Церква України (ПЦУ) та Українська Греко-католицька Церква (УГКЦ). Поза Україною: Російська, Грузинська, Сербська і Єрусалимська Православні Церкви.

З огляду на ситуацію, за словами історика Олега Турія, з початком повномасштабної війни у суспільстві назріла потреба приймати рішення щодо неузгодженості календарів та з’явилося заохочення серйозно обговорювати ці питання. Більше читайте на сайті УКУ
https://ucu.edu.ua/news/kalendar-real
А тут пропонуємо вам послухати уривки із згаданої дискусії в УКУ, зокрема, зважаючи на актуальність теми і запити у наших спільнотах, у тому числі й в Австралії…

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