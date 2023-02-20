Харків. Страхітлива війна, що руйнує усе...

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Заслуженa артистка України Елеонора Джулік. Credit: Supplied by Eleonora Julik.

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365 днів у війні, що триває 9 років... Тепер уже добре відома у світі Заслужена артистка України Елеонора Джулік, дебютувала у Харківському академічному театрі музичної комедії іще 2005-го року, виконавши партію Одетти в опереті Імре Кальмана «Баядера». Яскрава зовнішність, оксамитовий тембр голосу допомагали Елеонорі Джулік виконувати лірико-драматичні, характерні партії,- йдеться в одному із оглядів творчості цієї талановитої співaчки. Виступала вона й з сольними концертними програмами. Про творчість і війну, про співпрацю із благодійним фондом, і про більше йде мова у розмові журналістки Вікторії Березки із згаданою харків'янкою...

Пані Джулік - лауреат багатьох міжнародних фестивалів: «Оперета-Land» (2007), «DOSTAR» (2016, Караганда), «Sonore Fest International Musik Festival» (2017), «GRAND MUSIC ART» (2018), «Наталя Гайда запрошує ...» (2019, Мінськ). Ґран-прі на міжнародних конкурсах «Золоті таланти» і «STAR START» (2020).

Звичйно, також тепер її театральні ролі та назви вистав з її участю, мабуть, важко перерахувати...

Поповнювала би свою творчу біографію і новими піснями, і новими ролями у виставах, і новими творчими перемогами й надалі Заслужена артистка України Елеонора Джулік, котра народилася народилася у м. Певек, Чукотського автономного округу Росії. І це було б таки безперечно, але...

Але широкомасштабна військова російська аґресія на її Харків та на інші українські землі усе зруйнувала...
Пані Джулік разом з чоловіком долучилися до Благодійного фонду голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова «Єдина країна — це Україна». Вони з фондом працюють з багатьма країнами. В основному це -допомога лікарням, військовим та потребуючим мешканцям України.

Артисти Харківського театру тепер на фронті захищають Україну. Supplied by Eleonora Julik.jpg
Артисти Харківського академічного театру музичної комедії тепер на фронті захищають Україну. Supplied by Eleonora Julik.jpg
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