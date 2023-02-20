Харків. Страхітлива війна, що руйнує усе...

Пані Джулік - лауреат багатьох міжнародних фестивалів: «Оперета-Land» (2007), «DOSTAR» (2016, Караганда), «Sonore Fest International Musik Festival» (2017), «GRAND MUSIC ART» (2018), «Наталя Гайда запрошує ...» (2019, Мінськ). Ґран-прі на міжнародних конкурсах «Золоті таланти» і «STAR START» (2020).





Звичйно, також тепер її театральні ролі та назви вистав з її участю, мабуть, важко перерахувати...





Поповнювала би свою творчу біографію і новими піснями, і новими ролями у виставах, і новими творчими перемогами й надалі Заслужена артистка України Елеонора Джулік, котра народилася народилася у м. Певек, Чукотського автономного округу Росії. І це було б таки безперечно, але...





Але широкомасштабна військова російська аґресія на її Харків та на інші українські землі усе зруйнувала...



Пані Джулік разом з чоловіком долучилися до Благодійного фонду голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова «Єдина країна — це Україна». Вони з фондом працюють з багатьма країнами. В основному це -допомога лікарням, військовим та потребуючим мешканцям України.



