Моє серце з Україною

Оксана Голово-Мазур розмовляє зі співаком Мельбурнського оперного театру Алексом Покришевським, який більше 25 років тому приїхав з Києва, але продовжує всім серцем любити рідну Україну.
Алекс Покришевський – мельбурнський оперний співак українського походження.
Published 10 December 2022 at 12:22pm
By Oksana Mazur
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Митці Мельбурна об’єднують зусилля, щоб допомогти зібрати кошти для України цього Різдва. Алекс Покришевський - мельбурнський оперний співак українського походження виступає на благодійному концерті "Концерт для України".
Published 10 December 2022 at 12:22pm
By Oksana Mazur
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
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