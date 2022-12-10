SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Моє серце з Україною

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Алекс Покришевський

Алекс Покришевський – мельбурнський оперний співак українського походження.

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Published 10 December 2022 at 12:22pm
By Oksana Mazur
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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Митці Мельбурна об’єднують зусилля, щоб допомогти зібрати кошти для України цього Різдва. Алекс Покришевський - мельбурнський оперний співак українського походження виступає на благодійному концерті "Концерт для України".

Published 10 December 2022 at 12:22pm
By Oksana Mazur
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Оксана Голово-Мазур розмовляє зі співаком Мельбурнського оперного театру Алексом Покришевським, який більше 25 років тому приїхав з Києва, але продовжує всім серцем любити рідну Україну.
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