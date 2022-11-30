SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Нова виставка в Українському музеї в Австралії

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Painter and architect Mаrusia Jarockyj.

Director of the Ukrainian museum in Australia, renowned Ukrainian painter and architect Mаrusia Jarockyj, Melbourne. Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 30 November 2022 at 5:03pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS

В Українському музеї в Австралії нещодавно було відкрито нову мистецьку виставку. І якраз про неї для SBS Ukrainian розповідає директорка цієї важливої поза Україною берегині української спадщини у Мельбурні п-і Маруся Яроцька. Наша гостя також є добре відомою мисткинею та архітектором, активною українкою у мирянських релігійних установах та у Союзі Українок Австралії.

Published 30 November 2022 at 5:03pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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