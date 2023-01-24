Як адаптовуються, чим живуть і переймаються новоприбулі українці?

А тут кілька фотомиттєвостей Христини Тегзи із життя новоприбулих українців у Сіднеї у різдвяно-новорічну пору



MalankaFest 4, Sydney. UCNSW / Christina Tehza. MalankaFest 3, Sydney. UCNSW / Christina Tehza. MalankaFest 3, Sydney. UCNSW / Christina Tehza. MalankaFest 5, Sydney. UCNSW / Christina Tehza. ...А про житейські позитиви, міґраційні труднощі, про адаптацію українців у новій країні, пошуки нових можливостей та поборювання тимчасових міґраційних перепон ви, шановні друзі, можете довідатися із радіорозмови із нашою шановною гостею п-і Мартою Артеменко...



