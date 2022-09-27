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Бюлетень SBS новин - 27/09/2022

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Published 27 September 2022 at 2:12pm
By Hannah Kwon, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS

29/09/2022. Із потоку новин в Австралії, Україні та світі. Генеральний прокурор Марк Дрейфус каже, що законoпроєкт про Національну комісію з питань доброчесності буде внесений до парламенту після того, як його ухвалив лейбористський кокус (партійна нарада). Довгоочікуване антикорупційне законодавство Федерального уряду Австралії буде представлено до парламенту сьогодні.

Published 27 September 2022 at 2:12pm
By Hannah Kwon, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Підозрюваний хакер оприлюднив заяву, вимагаючи 1.55 мільйона доларів (AUD) у криптовалюті від компанії Оптус, стверджуючи, що має мільйони документів, що посвідчують особу, включаючи водійські права та інші записи приватних даних. Генеральний прокурор Марк Дрейфус закликає клієнтів Optus бути пильними і не натискати на будь-які неперевірені посилання від компанії.

NASA успішно вразило космічний астероїд однією зі своїх багатомільйонних ракет.

Королівська комісія розслідуватиме, як сотні тисяч людей були помилково звинувачені в тому, що вони заборгували гроші в Centerlink після того, як автоматизована схема почалася в 2015 році.

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Реформа Федерального уряду з догляду за дітьми покликана принести користь більш ніж 95 відсоткам австралійських сімей.


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Attorney-General Mark Dreyfus. Source: Getty

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