Бюлетень SBS новин - 27/09/2022

Підозрюваний хакер оприлюднив заяву, вимагаючи 1.55 мільйона доларів (AUD) у криптовалюті від компанії Оптус, стверджуючи, що має мільйони документів, що посвідчують особу, включаючи водійські права та інші записи приватних даних. Генеральний прокурор Марк Дрейфус закликає клієнтів Optus бути пильними і не натискати на будь-які неперевірені посилання від компанії.





NASA успішно вразило космічний астероїд однією зі своїх багатомільйонних ракет.





Королівська комісія розслідуватиме, як сотні тисяч людей були помилково звинувачені в тому, що вони заборгували гроші в Centerlink після того, як автоматизована схема почалася в 2015 році.





Advertisement

Реформа Федерального уряду з догляду за дітьми покликана принести користь більш ніж 95 відсоткам австралійських сімей.







Attorney-General Mark Dreyfus. Source: Getty

