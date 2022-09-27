Бюлетень SBS новин - 27/09/2022

Підозрюваний хакер оприлюднив заяву, вимагаючи 1.55 мільйона доларів (AUD) у криптовалюті від компанії Оптус, стверджуючи, що має мільйони документів, що посвідчують особу, включаючи водійські права та інші записи приватних даних. Генеральний прокурор Марк Дрейфус закликає клієнтів Optus бути пильними і не натискати на будь-які неперевірені посилання від компанії.
NASA успішно вразило космічний астероїд однією зі своїх багатомільйонних ракет.
Королівська комісія розслідуватиме, як сотні тисяч людей були помилково звинувачені в тому, що вони заборгували гроші в Centerlink після того, як автоматизована схема почалася в 2015 році.
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Реформа Федерального уряду з догляду за дітьми покликана принести користь більш ніж 95 відсоткам австралійських сімей.
Attorney-General Mark Dreyfus. Source: Getty
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