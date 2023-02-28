"Мінус 9 кілограмів за 14 днів, позбавлення від хвороб та підняття життєвих сил". Це результати учасниць курсу, який проводить Ольга Мюнц. Вже протягом шести років вона є нутриціологом, яка займається інтервальним голодуванням. Ця система спрямована перш за все на очищення та оздоровлення організму, а схуднення та гарний вигляд, - лише хороший 'бонус', пояснює Ольга...
Ольга Мюнц: "Інтервальне голодування - просто, дієво і радісно..."
Olga Munz is one of the thousands of Ukrainian displaced persons in Australia.
Інтервальне голодування не повинно асоціюватися із голодом, адже раціон складається з м’яса, риби, сирів, горіхів, овочів та іншої поживної їжі. В дієвості цієї системи можна переконатися, читаючи відгуки в соціальних мережах Ольги. Наразі кількість учасниць інтенсиву зростає в різних куточках світу. В тому числі курс набирає популярності і в Австралії, куди переїхала Ольга після початку війни. Тому в її планах – почати проводити курс англійською мовою. Про стереотипи схуднення, результати оздоровлення, а також відмінності ведення бізнесу в Україні та Австралії мова йде в інтерв'ю Ірини Германович з нутриціологом (nutritionist) Ольгою Мюнц...
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