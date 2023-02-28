Ольга Мюнц: "Інтервальне голодування - просто, дієво і радісно..."

"Мінус 9 кілограмів за 14 днів, позбавлення від хвороб та підняття життєвих сил". Це результати учасниць курсу, який проводить Ольга Мюнц. Вже протягом шести років вона є нутриціологом, яка займається інтервальним голодуванням.

Ця система спрямована перш за все на очищення та оздоровлення організму, а схуднення та гарний вигляд, - лише хороший 'бонус', пояснює Ольга...