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Кожна шоста австралійська дитина живе в бідності, напередодні прийняття федерального бюджету

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Хлопчик молиться руками над обличчям до стіни вдома. Фото

Фото зроблено в Лондоні, Велика Британія Credit: Herlanzer Tenhue / EyeEm/Getty Images/EyeEm

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Published 24 October 2022 at 11:25am
By Debora Groake
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Оскільки до початку обговорення федерального бюджету (25 жовтня) залишилося за кілька днів, а Тиждень боротьби з бідністю [16-22 жовтня] у самому розпалі, все більше уваги приділяється тиску на вартість життя. Anglicare Australia опублікувала новий звіт, який, за їхніми словами, показує повний масштаб кризи.

Published 24 October 2022 at 11:25am
By Debora Groake
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Ось уже кілька місяців у заголовках газет лунає спіральна інфляція.
Благодійні групи, зокрема Anglicare Australia, опинились на передовій кризи.
Організація опублікувала новий звіт під назвою Nothing Left To Give, який, за її словами, малює картину того, наскільки люди страждають.
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Через кілька днів до федерального бюджету Anglicare стурбована заходами допомоги, які він може містити, а може й ні, і тим, що уряд лейбористів збирається робити щодо того факту, що наявність роботи більше не захищає людей від життя в бідності.
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