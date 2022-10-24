Кожна шоста австралійська дитина живе в бідності, напередодні прийняття федерального бюджету

Ось уже кілька місяців у заголовках газет лунає спіральна інфляція.



Благодійні групи, зокрема Anglicare Australia, опинились на передовій кризи.



Організація опублікувала новий звіт під назвою Nothing Left To Give, який, за її словами, малює картину того, наскільки люди страждають.



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