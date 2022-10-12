Мітинґ-протест у Мельбурні: "Україна потребує допомоги негайної!"

У центрі Мельбурна, на Площі Федерації, 11 жовтня 2022-го року відбувся мітинґ-протест проти російської війни в Україні та на підтримку українського народу, який з 2014- року терпить на своїх споконвічних землях нечувані досі знущання від російських окупанських військ на очах всього світу. Мітинґуючі вимагали від лідерів Австралії, країн G7 i G20 та світу допомогти припинити кровопролиття і свавілля російських збройних сил, як зазначали промовці та організатори цієї протестної акції...