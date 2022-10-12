SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Мітинґ-протест у Мельбурні: "Україна потребує допомоги негайної!"

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Ukrainians in Victoria. Melbourne, 11/10/2022.

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Published 12 October 2022 at 5:55pm, updated 2 hours ago at 6:24pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS

«УКРАЇНА ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ НЕГАЙНОЇ!» «НІ ВІЙНІ!» «ЗУПИНІТЬ ТЕРОР! ЗУПИНІТЬ ПУТІНА!» У центрі Мельбурна, на Площі Федерації, 11 жовтня 2022-го року відбувся мітинґ-протест проти російської війни в Україні та на підтримку українського народу, який з 2014- року терпить на своїх споконвічних землях нечувані досі знущання від російських окупанських військ на очах всього світу. Мітинґуючі вимагали від лідерів Австралії, країн G7 i G20 та світу допомогти припинити кровопролиття і свавілля російських збройних сил, як зазначали промовці та організатори цієї протестної акції...

Published 12 October 2022 at 5:55pm, updated 2 hours ago at 6:24pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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Antiwar protests against the invasion of Ukraine, Melbourne, 11/10/2022.
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Antiwar protests against the invasion of Ukraine, Melbourne, 11/10/2022.
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У центрі Мельбурна, на Площі Федерації, 11 жовтня 2022-го року відбувся мітинґ-протест проти російської війни в Україні та на підтримку українського народу, який з 2014- року терпить на своїх споконвічних землях нечувані досі знущання від російських окупанських військ на очах всього світу. Мітинґуючі вимагали від лідерів Австралії, країн G7 i G20 та світу допомогти припинити кровопролиття і свавілля російських збройних сил, як зазначали промовці та організатори цієї протестної акції...

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NO WAR IN UKRAINE. Melbourne, 11/10/2022.
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Protest against the 2022 Russian invasion of Ukraine. Melbourne, 11/10/2022.
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Protests against the 2022 Russian invasion of Ukraine. Melbourne, Federation Sq, 11/10/2022.
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