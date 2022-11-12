SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Відбудова України - справа кожного

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Дрон-камікадзе атакують Дніпро

На цих знімках видно наслідки ударів російських безпілотників-камікадзе по Дніпропетровській області Credit: Valentyn Reznichenko/Dnipropetro/Cover Images/AAP Image

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 12 November 2022 at 1:48pm
By Oksana Mazur
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages

Побудова майбутнього, поки ще триває війна, потребує безпрецедентної сміливості та ретельного планування. Слава Балбек поділиться своїм баченням того, як українські архітектори балансують між екстреними, тимчасовими та довгостроковими рішеннями, щоб допомогти своїй країні впоратися з руйнівними наслідками російської агресії.

Published 12 November 2022 at 1:48pm
By Oksana Mazur
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Слава Балбек – український архітектор, засновник та генеральний директор київської студії архітектури та дизайну інтер’єру balbek bureau.
Мультимедійна виставка. Бюро balbek, очолюване Славою, здобуло численні міжнародні нагороди, такі як Architecture MasterPrize та Hospitality Design Awards. З початку повномасштабної війни Росії проти України команда Слави створює соціальні проекти у відповідь на виклики війни. Ініціативи, серед яких гідне тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб та система охорони пам’яток, об’єднані під назвою «Система RE:Україна».
Share

Latest podcast episodes

SBS Ukrainian

SBS новини українською -12/11/2022

APTOPIX Russia Ukraine War

Україна сьогодні -12/11/2022

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 11/11/2022

UK Prime Minister Rishi Sunak in a phone call with President Volodymyr Zelensky has confirmed that Britain will continue providing further military aid to Ukraine.jpg

Україна сьогодні - 11/11/2022