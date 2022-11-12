Відбудова України - справа кожного

Слава Балбек – український архітектор, засновник та генеральний директор київської студії архітектури та дизайну інтер’єру balbek bureau.



Мультимедійна виставка. Бюро balbek, очолюване Славою, здобуло численні міжнародні нагороди, такі як Architecture MasterPrize та Hospitality Design Awards. З початку повномасштабної війни Росії проти України команда Слави створює соціальні проекти у відповідь на виклики війни. Ініціативи, серед яких гідне тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб та система охорони пам’яток, об’єднані під назвою «Система RE:Україна».

