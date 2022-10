Пошуки житла - одна із проблем новоприбулих українців

Уроки англійської мови для переселинців (English lessons for Displaced Persons)





Субота: від 9:00 - 12:00 ранку



Адреса/Address: West Leederville Primary School 58 Northwood Street, West Leederville



Викладач / Lecturer: Лариса Чибіс / Larysa Chybis



Лариса 18 років викладала англійську мову в Україні в Київському Національному Лінгвістичному Університеті та Східноукраїнському Національному Університеті імені Володимира Даля. Пані Лариса також працювала на посаді старшого викладача англійської та латинської мов в Європейському Університеті.



Larysa has had 18 years of teaching English in Ukraine at the Kyiv National Linguistic University and Volodymyr Dahl East Ukrainian National University and also as a Senior lecturer of English and Latin, European University.





Четвер/Thursday: з 6.00 до 8.00 годин вечора у Осінньому Центрі в Рокінхемі



Адреса/Address: 32 McNicholl Street, Rockingham WA 6168





TARAS SHEVCHENKO UKRAINIAN LANGUAGE & CULTURE SCHOOL, Perth, Western Australia.