Бюлетень SBS новин - 31/12/2022

Highlights
- По всій країні тривають останні приготування до новорічного феєрверку...
- Оприлюднено податкові декларації колишнього президента США Дональда Трампа...
- Вшановують легенду футболу Пеле та британську ікону моди Вів’єн Вествуд...
- Керівники поліції та швидкої допомоги закликають до здорового глузду перед святкуванням Нового року...
- Уряд Вікторії наполягає, що Відкритий чемпіонат Австралії нікуди не подінеться через побоювання, що Мельбурн може втратити права на проведення.
- Громади в чотирьох австралійських штатах перебувають у стані підвищеної готовності, сильні дощі можуть створити небезпечні умови для повені.
Жителів низинних районів Менінді на крайньому заході Нового Південного Уельсу поблизу Брокен-Хілл закликали евакуюватися в п'ятницю перед піком повені, який, як очікується, буде вищим, ніж попередній рекордний рівень 1976 року.
- У віддаленому районі Західної Австралії знайшли тіло чоловіка, зниклого безвісти після Різдва.
- I-N-G [[Internationale Nederlanden Groep]] Bank вирішив проблему, через яку не виплачували зарплату працівникам по всій країні.
Банк звинуватив збій у своїй системі у запобіганні платежам і стверджував, що йому стало відомо про проблему лише в четвер.
- Дональд Трамп каже, що оприлюднення його податкових декларацій є "ганьбою" для Конгресу США.