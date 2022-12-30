SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 31/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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SBS українською,15:00 FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS

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Published 31 December 2022 at 10:36am
By Hannah Kwon
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages

І - зворотний відлік триває - по всій країні тривають останні приготування до новорічного феєрверку. Австралійці готуються зустріти 2023 рік феєрверками та святами, запланованими по всій країні. Цього року вперше за три роки відзначається новорічна ніч без COVID-обмежень, і багато міст планують масштабніші святкування, ніж будь-коли.

Published 31 December 2022 at 10:36am
By Hannah Kwon
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • По всій країні тривають останні приготування до новорічного феєрверку...
  • Оприлюднено податкові декларації колишнього президента США Дональда Трампа...
  • Вшановують легенду футболу Пеле та британську ікону моди Вів’єн Вествуд...
  • Керівники поліції та швидкої допомоги закликають до здорового глузду перед святкуванням Нового року...
  • Уряд Вікторії наполягає, що Відкритий чемпіонат Австралії нікуди не подінеться через побоювання, що Мельбурн може втратити права на проведення.
  • Громади в чотирьох австралійських штатах перебувають у стані підвищеної готовності, сильні дощі можуть створити небезпечні умови для повені.
    Жителів низинних районів Менінді на крайньому заході Нового Південного Уельсу поблизу Брокен-Хілл закликали евакуюватися в п'ятницю перед піком повені, який, як очікується, буде вищим, ніж попередній рекордний рівень 1976 року.
  • У віддаленому районі Західної Австралії знайшли тіло чоловіка, зниклого безвісти після Різдва.
  • I-N-G [[Internationale Nederlanden Groep]] Bank вирішив проблему, через яку не виплачували зарплату працівникам по всій країні.
    Банк звинуватив збій у своїй системі у запобіганні платежам і стверджував, що йому стало відомо про проблему лише в четвер.
  • Дональд Трамп каже, що оприлюднення його податкових декларацій є "ганьбою" для Конгресу США.
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