Бюлетень SBS новин - 31/12/2022

Громади в чотирьох австралійських штатах перебувають у стані підвищеної готовності, сильні дощі можуть створити небезпечні умови для повені.

Жителів низинних районів Менінді на крайньому заході Нового Південного Уельсу поблизу Брокен-Хілл закликали евакуюватися в п'ятницю перед піком повені, який, як очікується, буде вищим, ніж попередній рекордний рівень 1976 року.

У віддаленому районі Західної Австралії знайшли тіло чоловіка, зниклого безвісти після Різдва.

I-N-G [[Internationale Nederlanden Groep]] Bank вирішив проблему, через яку не виплачували зарплату працівникам по всій країні.

Банк звинуватив збій у своїй системі у запобіганні платежам і стверджував, що йому стало відомо про проблему лише в четвер.