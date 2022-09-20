Бюлетень SBS новин - 20/09/2022

Queen Elizabeth II funeral Credit: Dominic Lipinski/PA Австралія пообіцяла підтримати план країн G7 щодо обмеження ціни на імпорт російської нафти. Це спроба обмежити можливості президента Володимира Путіна фінансувати війну проти України, а також послабити тиск на вартість життя.





Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська панікують, оскільки Україна продовжує контрнаступ і «стабілізує» ситуацію в північно-східному реґіоні, який зараз в першу чергу повернувся під контроль України.





Мандати на носіння масок у громадському транспорті в Південній Австралії будуть скасовані з сьогоднішнього дня, а в Новій Південній Валії - з завтрашнього дня. 21 вересня 2022 року.





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Найстарший чоловік Австралії помер у віці 110 років після зараження на COVID-19.



