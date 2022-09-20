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Бюлетень SBS новин - 20/09/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Source: SBS / SBS Ukrainian

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Published 20 September 2022 at 1:57pm, updated 2 hours ago at 2:00pm
By Brooke Young, Bogdan Rudnytski, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS

20/09/2022. Про найважливіші події в Австралії, Великій Британії, Україні та світі. Похорон покійної Королеви Єлизавети ІІ. Понад 4 мільярди людей у світі спостерігали за похоронною церемонією у Лондоні. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанiзi збирається повернутися з Лондона до Австралії напередодні національного державного свята на честь королеви Єлизавети II.

Published 20 September 2022 at 1:57pm, updated 2 hours ago at 2:00pm
By Brooke Young, Bogdan Rudnytski, Allan Lee
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Queen Elizabeth II funeral
Queen Elizabeth II funeral Credit: Dominic Lipinski/PA
Австралія пообіцяла підтримати план країн G7 щодо обмеження ціни на імпорт російської нафти. Це спроба обмежити можливості президента Володимира Путіна фінансувати війну проти України, а також послабити тиск на вартість життя.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська панікують, оскільки Україна продовжує контрнаступ і «стабілізує» ситуацію в північно-східному реґіоні, який зараз в першу чергу повернувся під контроль України.

Мандати на носіння масок у громадському транспорті в Південній Австралії будуть скасовані з сьогоднішнього дня, а в Новій Південній Валії - з завтрашнього дня. 21 вересня 2022 року.

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Найстарший чоловік Австралії помер у віці 110 років після зараження на COVID-19.

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