Бюлетень SBS новин - 17/12/2022

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Published 17 December 2022 at 12:29pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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Уночі в місті Чінчілла в штаті Квінсленд відбулося віче на честь двох поліцейських і невинного перехожого, які були вбиті в засідці озброєними нападниками. 26-річний Метью Арнольд, 29-річна Рейчел Маккроу та 58-річний резидент Алан Дейр були застрелені в сільській місцевості у Віамбіллі, між містами Тара та Чінчілла, у понеділок. Вбивці - Натаніель, Гарет і Стейсі Трейн - загинули в наступній перестрілці з озброєними до зубів офіцерами-тактиками.

Published 17 December 2022 at 12:29pm
By Essam Al-Ghalib
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Австралійське та європейське дослідження показує, що 30 відсотків усіх рослин і тварин вимруть до кінця століття...
  • У Франції під час пожежі загинули 10 людей, у тому числі п'ятеро дітей...
  • Кілька гравців фінальної команди Франції на чемпіонаті світу захворіли на грип.
  • Експерти з питань права та доброчесності вітають рішення федерального уряду скасувати Адміністративний апеляційний трибунал.
  • Чотирирічний хлопчик, який любив динозаврів, продовжує надихати свою рішучу матір на кампанію безпеки дорожнього руху через дев’ять років після того, як його смертельно збила машина на центральному узбережжі Нового Південного Уельсу.
  • Експерти з питань права та доброчесності привітали рішення федерального уряду скасувати Адміністративний апеляційний трибунал.
    Генеральний прокурор Марк Дрейфус оголосив, що трибунал, створений 45 років тому для перегляду рішень уряду, буде ліквідовано та замінено новим органом.
  • Остання хвиля COVID-19, ймовірно, досягне піку в Австралії перед Різдвом, але експерти попереджають, що країні загрожують нові спалахи.
  • Професор Брендан Кребб, головний виконавчий директор Інституту Бернетта, розповідає Seven, що кількість випадків в Австралії почала знижуватися.
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