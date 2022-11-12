SBS новини українською -12/11/2022

Енергетична компанія, яка зруйнувала бульдозером священне місце для чоловіків аборигенів у Південній Австралії, не взяла участь у примиренні після того, як розслідування виявило, що компанія порушила міжнародні вказівки.

Міфологічна пам’ятка Давенпорт біля Порт-Огасти була зруйнована у 2020 році під час будівництва 270-кілометрової лінії електропередач.