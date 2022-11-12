SBS новини українською -12/11/2022

- Енергетична компанія, яка зруйнувала бульдозером священне місце для чоловіків аборигенів у Південній Австралії, не взяла участь у примиренні після того, як розслідування виявило, що компанія порушила міжнародні вказівки.
Міфологічна пам’ятка Давенпорт біля Порт-Огасти була зруйнована у 2020 році під час будівництва 270-кілометрової лінії електропередач.
- Президент круїзного лайнера з сотнями випадків Covid-19, який сьогодні вранці пришвартувався в гавані Сіднея, запевняє громадськість, що діють суворі протоколи безпеки.
- Є попередження щодо подальших повеней у населених пунктах Нового Південного Уельсу, схильних до повені.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть, що очікуються дощі та грози, які перенасичать і без того повні водозбірні водойми та призведуть до повеней у багатьох частинах штату.
- І Вікторія готується до ще однієї потенційної надзвичайної ситуації, яка може призвести до великої повені на північному сході країни.
У деяких районах очікується до 90 міліметрів опадів, сильний дощ із великим градом також можливий для решти штату Вікторія.
Source: SBS / SBS Ukrainian
Published 12 November 2022 at 1:23pm
By Catriona Stirrat
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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Уряд Австралії оголосив про нову модель контролю за кібербезпекою після злому Medibank. Міністр внутрішніх справ Клер О'Ніл виступила із засудженням злому, назвавши його порушенням конфіденційності "російськими бандитами".
Published 12 November 2022 at 1:23pm
By Catriona Stirrat
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
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