SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Бюлетень SBS новин - 14/09/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

Source: SBS / SBS Ukrainan

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Published 14 September 2022 at 4:45pm
By Brooke Young, Bogdan Rudnytski, Tina Quinn
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS

14/09/2022. Про найважливіше із подій в Австралії, Україні та світі. Лондон вюановує Єлизавету ІІ. Площа імені Її Величності Королеви буде у Сіднеї. Оплату через захворювання на COVID-19 в Австралії продовжено на невизначений час. Вшанування миротворців Австралії. Війна в Україні та світ. Інфляція у США. Про це і більше - на веб-сторінці SBS Ukrainian...

Published 14 September 2022 at 4:45pm
By Brooke Young, Bogdan Rudnytski, Tina Quinn
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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