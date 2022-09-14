Бюлетень SBS новин - 14/09/2022

Source: SBS / SBS Ukrainan
Published 14 September 2022 at 4:45pm
By Brooke Young, Bogdan Rudnytski, Tina Quinn
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
14/09/2022. Про найважливіше із подій в Австралії, Україні та світі. Лондон вюановує Єлизавету ІІ. Площа імені Її Величності Королеви буде у Сіднеї. Оплату через захворювання на COVID-19 в Австралії продовжено на невизначений час. Вшанування миротворців Австралії. Війна в Україні та світ. Інфляція у США. Про це і більше - на веб-сторінці SBS Ukrainian...
Published 14 September 2022 at 4:45pm
By Brooke Young, Bogdan Rudnytski, Tina Quinn
Presented by Bogdan Rudnytski
Source: SBS
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