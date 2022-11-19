SBS новини українською - 19/11/2022

Highlights
- Крайній термін кліматичної конференції COP-27 подовжено, оскільки світові лідери працюють над вирішенням своїх проблем ...
- Енергосистема України підкошена російськими ракетними ударами...
- Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе засуджує запуск балістичної ракети Північною Кореєю...
- Новак Джокович перемагає Данила Медведєва в епічній тригодинній битві у фіналі A-T-P.
- Футбольні вболівальники відреагували на заборону алкогольного пива на ЧС у Катарі...
- Кінцевий термін проведення глобальної кліматичної конференції, яка відбудеться в Єгипті, продовжено на день у спробі вирішити розбіжності щодо основних питань.
Двотижнева конференція, відома як COP27, мала завершитися в п’ятницю,18 листопада, на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх.
- Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе безпосередньо поговорив з професором Шоном Тернеллом після його звільнення з 21-місячного ув'язнення в М'янмі.
- Проїзд залізничною мережею Сіднея стане безкоштовним наступного тижня, оскільки прем’єр-міністр Нового Південного Уельсу Домінік Перротт збирається запобігти великим протестам.
- Футбольні вболівальники з усього світу реагують на заборону Катаром алкогольного пива на майбутньому Чемпіонаті світу з футболу.
Рішення, прийняте в останню хвилину, здебільшого вітали консервативні мусульмани країни та відкинули плечима деякі фанати.