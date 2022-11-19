SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською - 19/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Published 19 November 2022 at 11:29am
By Hannah Kwon
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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Російські війська продовжують шквал снарядів і ракет по різних регіонах України, багато з яких вражають енергетичну інфраструктуру, тоді як в Луганській і Донецькій областях на сході країни тривають запеклі бої. Коли в Києві випав перший зимовий сніг, влада заявила, що працює над відновленням електропостачання по всій країні після того, як на початку цього тижня Росія здійснила, за словами України, найсильніший обстріл цивільної інфраструктури з початку війни в лютому. Близько 10 мільйонів жителів наразі знеструмлені в країні з довоєнним населенням близько 44 мільйонів.

Published 19 November 2022 at 11:29am
By Hannah Kwon
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Крайній термін кліматичної конференції COP-27 подовжено, оскільки світові лідери працюють над вирішенням своїх проблем ...
  • Енергосистема України підкошена російськими ракетними ударами...
  • Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе засуджує запуск балістичної ракети Північною Кореєю...
  • Новак Джокович перемагає Данила Медведєва в епічній тригодинній битві у фіналі A-T-P.
  • Футбольні вболівальники відреагували на заборону алкогольного пива на ЧС у Катарі...
  • Кінцевий термін проведення глобальної кліматичної конференції, яка відбудеться в Єгипті, продовжено на день у спробі вирішити розбіжності щодо основних питань.
    Двотижнева конференція, відома як COP27, мала завершитися в п’ятницю,18 листопада, на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх.
  • Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе безпосередньо поговорив з професором Шоном Тернеллом після його звільнення з 21-місячного ув'язнення в М'янмі.
  • Проїзд залізничною мережею Сіднея стане безкоштовним наступного тижня, оскільки прем’єр-міністр Нового Південного Уельсу Домінік Перротт збирається запобігти великим протестам.
  • Футбольні вболівальники з усього світу реагують на заборону Катаром алкогольного пива на майбутньому Чемпіонаті світу з футболу.
    Рішення, прийняте в останню хвилину, здебільшого вітали консервативні мусульмани країни та відкинули плечима деякі фанати.
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