SBS новини українською - 19/11/2022

Кінцевий термін проведення глобальної кліматичної конференції, яка відбудеться в Єгипті, продовжено на день у спробі вирішити розбіжності щодо основних питань.

Двотижнева конференція, відома як COP27, мала завершитися в п’ятницю,18 листопада, на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх.

Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе безпосередньо поговорив з професором Шоном Тернеллом після його звільнення з 21-місячного ув'язнення в М'янмі.

Проїзд залізничною мережею Сіднея стане безкоштовним наступного тижня, оскільки прем’єр-міністр Нового Південного Уельсу Домінік Перротт збирається запобігти великим протестам.