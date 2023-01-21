Бюлетень SBS новин - 21/01/2023

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SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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На зустрічі західних союзників у Німеччині не вдалося прийняти рішення про поставку Україні танків німецького виробництва для допомоги у війні проти Росії. Сполучені Штати закликали країни активізувати зусилля для допомоги Україні, заявивши, що Росія збирається активізувати свої зусилля у війні.

Основні моменти
  • Кріс Хіпкінс стане прем'єр-міністром Нової Зеландії...
  • Заклик до більшого мультикультурного представництва в Ліберальній партії...
  • Ентоні Албанезе вітає наступника, який незабаром стане його колегою в Новій Зеландії...
  • Понад 17 тисяч одиниць зброї здано за перший рік національної збройової амністії...
  • Один з найбільших футбольних клубів світу отримав п'ятнадцять балів.
  • Новий гравець Арсеналу, можливо, дебютує цими вихідними проти Манчестер Юнайтед
  • Сполучені Штати оприлюднили фотографію того, що, за їх словами, є партією зброї з Північної Кореї для компанії, яка допомагає Росії у її війні в Україні.
    Минулого місяця США вперше заявили, що група Вагнера, якою володіє Євген Пригожин, друг президента Росії Володимира Путіна, отримала зброю з Північної Кореї.
  • Кріс Хіпкінс стане наступним прем'єр-міністром Нової Зеландії.
    Під час поспішно скликаного голосування за лідерство 44-річний пан Хіпкінс, нині міністр поліції та міністр освіти, був єдиним кандидатом.
  • Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе зустрівся з бізнесменом і філантропом Біллом Гейтсом.
    Пан Албанезе використав свою зустріч із паном Гейтсом у Kirribilli House у Сіднеї, щоб ознайомитися з доповіддю свого уряду щодо зміни клімату, яка є одним із низки інтересів, які пан Гейтс переслідує через свою компанію Breakthrough Energy.
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