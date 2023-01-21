Бюлетень SBS новин - 21/01/2023

Сполучені Штати оприлюднили фотографію того, що, за їх словами, є партією зброї з Північної Кореї для компанії, яка допомагає Росії у її війні в Україні.

Минулого місяця США вперше заявили, що група Вагнера, якою володіє Євген Пригожин, друг президента Росії Володимира Путіна, отримала зброю з Північної Кореї.

Кріс Хіпкінс стане наступним прем'єр-міністром Нової Зеландії.

Під час поспішно скликаного голосування за лідерство 44-річний пан Хіпкінс, нині міністр поліції та міністр освіти, був єдиним кандидатом.