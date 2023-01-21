Бюлетень SBS новин - 21/01/2023

Основні моменти
- Кріс Хіпкінс стане прем'єр-міністром Нової Зеландії...
- Заклик до більшого мультикультурного представництва в Ліберальній партії...
- Ентоні Албанезе вітає наступника, який незабаром стане його колегою в Новій Зеландії...
- Понад 17 тисяч одиниць зброї здано за перший рік національної збройової амністії...
- Один з найбільших футбольних клубів світу отримав п'ятнадцять балів.
- Новий гравець Арсеналу, можливо, дебютує цими вихідними проти Манчестер Юнайтед
- Сполучені Штати оприлюднили фотографію того, що, за їх словами, є партією зброї з Північної Кореї для компанії, яка допомагає Росії у її війні в Україні.
Минулого місяця США вперше заявили, що група Вагнера, якою володіє Євген Пригожин, друг президента Росії Володимира Путіна, отримала зброю з Північної Кореї.
- Кріс Хіпкінс стане наступним прем'єр-міністром Нової Зеландії.
Під час поспішно скликаного голосування за лідерство 44-річний пан Хіпкінс, нині міністр поліції та міністр освіти, був єдиним кандидатом.
- Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе зустрівся з бізнесменом і філантропом Біллом Гейтсом.
Пан Албанезе використав свою зустріч із паном Гейтсом у Kirribilli House у Сіднеї, щоб ознайомитися з доповіддю свого уряду щодо зміни клімату, яка є одним із низки інтересів, які пан Гейтс переслідує через свою компанію Breakthrough Energy.