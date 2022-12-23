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Бюлетень SBS новин - 24/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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Published 24 December 2022 at 10:36am
By Deborah Groarke
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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Президент України заявив, що продовжить дипломатичні зусилля по всьому світу, оскільки Росія продовжує вторгнення в його країну. Володимир Зеленський каже, що Україна планує зміцнити свої відносини в Африці, Латинській Америці та Тихоокеанському регіоні, оскільки вважає, що зміцнення зв’язків із Глобальним Півднем принесе «величезний економічний потенціал, а також значні дипломатичні можливості».

Published 24 December 2022 at 10:36am
By Deborah Groarke
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Основні моменти
  • Оператори REDcycle звинуватили у виявленні складів, повних м’якого пластику...
  • Протести в Парижі після смертельної стрілянини в курдському культурному центрі...
  • Щонайменше двоє людей загинули в результаті стрілянини в Парижі...
  • У Південній Австралії вандали знищують цінну спадщину корінних народів наскельного мистецтва...
  • Санкції, накладені на Melbourne Victory після вторгнення на поле минулих вихідних.
  • Рафаель Надаль впевнений, що зможе досягти успіху на Australian Open.
  • Операторам програми REDCycle висунуто звинувачення у виявленні ряду складів із запасами пластикових пакетів. RG Programs and Services стикаються з трьома пунктами недотримання процесів збору інформації EPA.
  • Протестувальники вийшли на вулиці Парижа після стрілянини в курдському культурному центрі, у результаті якої загинуло троє людей.
  • Засуджений убивця, якого поліція вважає відповідальним за низку нерозкритих вбивств у Європі та Азії, повертається до Франції після того, як його звільнили з в’язниці в Непалі.
  • Британський уряд погрожував заблокувати щойно прийнятий у Шотландії закон, який змінює спосіб, у який трансгендери можуть установити свою юридичну ідентичність.
    Він розглядає можливість використання розділу 35 законопроекту, відомого як Акт про Шотландію, який забороняє законопроект ставати законом, якщо Лондон вважатиме, що він має негативний вплив на питання, у яких національний уряд зберігає остаточну юрисдикцію.
  • Влада Південної Австралії каже, що розслідує знищення наскального мистецтва корінних народів, яке є священним для традиційних власників на рівнині Налларбор.
    Наскальний малюнок був знищений вандалами, які проникли на територію печери Кунальда, прорвавши огорожу з колючого дроту.
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