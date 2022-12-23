Бюлетень SBS новин - 24/12/2022

Протестувальники вийшли на вулиці Парижа після стрілянини в курдському культурному центрі, у результаті якої загинуло троє людей.

Засуджений убивця, якого поліція вважає відповідальним за низку нерозкритих вбивств у Європі та Азії, повертається до Франції після того, як його звільнили з в’язниці в Непалі.

Британський уряд погрожував заблокувати щойно прийнятий у Шотландії закон, який змінює спосіб, у який трансгендери можуть установити свою юридичну ідентичність.

Він розглядає можливість використання розділу 35 законопроекту, відомого як Акт про Шотландію, який забороняє законопроект ставати законом, якщо Лондон вважатиме, що він має негативний вплив на питання, у яких національний уряд зберігає остаточну юрисдикцію.