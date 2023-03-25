Бюлетень SBS новин - 25/03/2023

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Понад чотири мільйони виборців Нового Південного Уельсу сьогодні збираються на виборчі дільниці, щоб вирішити, хто очолить їхній штат. Голосування почалося сьогодні вранці [субота] о 8 ранку, коли мільйони людей вирішували, кому вони віддають перевагу, у більш ніж 2000 місцях у 93 виборчих округах по всьому штату. Близько чверті виборців уже прийняли рішення: майже 1,2 мільйона голосів перед голосуванням і 92 000 голосів поштою подано вчора [п’ятницю] вранці.

Ключові моменти
  • Мільйони жителів Нового Південного Уельсу сьогодні йдуть на виборчі дільниці...
  • Додаток для гей-знайомств Grindr попереджає користувачів у Єгипті...
  • Поліція затримала 27 осіб під час транскордонної операції...
  • Команда Socceroos починає свою кампанію «Ласкаво просимо додому» з перемоги над Еквадором з рахунком 3-1...
  • Мюнхенська "Баварія" розлучається з тренером Юліаном Нагельсманном.
  • Юристи-конституціоналісти висловлюють протилежні думки щодо можливості референдуму «Голос до парламенту» перетворити рішення уряду на судові оскарження у Високому суді.
    Федеральний уряд уточнив бажане формулювання, включивши фразу «виконавча влада», що викликало занепокоєння юристів.
  • У Пентагоні стверджують, що в четвер удар з імовірно іранського безпілотника вбив американського підрядника і поранив п'ятьох американських військових і ще одного підрядника на північному сході Сирії.
    Американські війська кажуть, що невдовзі після цього вони нанесли «точні авіаудари» в Сирії по об’єктах, що використовувалися групами, пов’язаними з Революційною гвардією Ірану, а групи активістів заявили, що від ударів загинуло щонайменше четверо.
  • Президент Джо Байден і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо мають намір оголосити про укладення угоди, яка має на меті зупинити потік шукачів притулку через неофіційні пункти перетину кордону зі США в Канаду.



Широкомасштабні переговори Трюдо і Байдена також стосувалися 13-місячної війни в Україні, військових витрат, спільної стурбованості агресивністю Китаю, а також насильства та політичної нестабільності на Гаїті.
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