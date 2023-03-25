Бюлетень SBS новин - 25/03/2023

Ключові моменти
- Мільйони жителів Нового Південного Уельсу сьогодні йдуть на виборчі дільниці...
- Додаток для гей-знайомств Grindr попереджає користувачів у Єгипті...
- Поліція затримала 27 осіб під час транскордонної операції...
- Команда Socceroos починає свою кампанію «Ласкаво просимо додому» з перемоги над Еквадором з рахунком 3-1...
- Мюнхенська "Баварія" розлучається з тренером Юліаном Нагельсманном.
- Юристи-конституціоналісти висловлюють протилежні думки щодо можливості референдуму «Голос до парламенту» перетворити рішення уряду на судові оскарження у Високому суді.
Федеральний уряд уточнив бажане формулювання, включивши фразу «виконавча влада», що викликало занепокоєння юристів.
- У Пентагоні стверджують, що в четвер удар з імовірно іранського безпілотника вбив американського підрядника і поранив п'ятьох американських військових і ще одного підрядника на північному сході Сирії.
Американські війська кажуть, що невдовзі після цього вони нанесли «точні авіаудари» в Сирії по об’єктах, що використовувалися групами, пов’язаними з Революційною гвардією Ірану, а групи активістів заявили, що від ударів загинуло щонайменше четверо.
- Президент Джо Байден і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо мають намір оголосити про укладення угоди, яка має на меті зупинити потік шукачів притулку через неофіційні пункти перетину кордону зі США в Канаду.
Широкомасштабні переговори Трюдо і Байдена також стосувалися 13-місячної війни в Україні, військових витрат, спільної стурбованості агресивністю Китаю, а також насильства та політичної нестабільності на Гаїті.