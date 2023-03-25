Бюлетень SBS новин - 25/03/2023

Юристи-конституціоналісти висловлюють протилежні думки щодо можливості референдуму «Голос до парламенту» перетворити рішення уряду на судові оскарження у Високому суді.

У Пентагоні стверджують, що в четвер удар з імовірно іранського безпілотника вбив американського підрядника і поранив п'ятьох американських військових і ще одного підрядника на північному сході Сирії.

Американські війська кажуть, що невдовзі після цього вони нанесли «точні авіаудари» в Сирії по об’єктах, що використовувалися групами, пов’язаними з Революційною гвардією Ірану, а групи активістів заявили, що від ударів загинуло щонайменше четверо.