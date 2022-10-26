SBS новини українською - 26/10/2022

Highlights
- Ентоні Альбанезе коментує бюджет та оформлення віз...
- Медичний страховик Medibank підтверджує, що хакери мали доступ до персональних даних його клієнтів...
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- Минулої ночі Австралія здобула комфортну перемогу над Шрі-Ланкою з сімома хвіртками
- Скарбник Джим Чалмерс оприлюднив свій перший бюджет, назвавши його відповідальним і правильним для свого часу.
Бюджет включає 10 мільярдів доларів для нещодавно створеного Housing Australia Future Fund, який має на меті побудувати 30 000 соціальних і доступних будинків і виділити 330 мільйонів на гострі потреби в житлі.
- Лідер опозиції Пітер Даттон каже, що бюджет федерального уряду розпочинає перехід на відновлювані джерела енергії, який є «занадто швидким».
У нещодавно ухваленому бюджеті 20 мільярдів доларів буде спрямовано на модернізацію електромережі, 500 мільйонів доларів – на скорочення викидів транспорту, включаючи електромобілі та зарядні станції, і 100 мільйонів доларів – на навчання у сфері нової енергії.
- Медичний страховик Medibank каже, що хакери, які стоять за масштабним витоком даних, мали доступ до персональних даних усіх чотирьох мільйонів його клієнтів.
- Президент Сенегалу Макі Салл виступив як голова Африканського Союзу, щоб заявити, що "Африка не проти України"