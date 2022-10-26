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SBS новини українською - 26/10/2022

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SBS українською, 15:00 FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS

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Published 26 October 2022 at 1:24pm
By Julien Oeuillet
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Ентоні Албанезе розповів про обробку віз і зазначив, що федеральний бюджет передбачає суттєве покращення фінансування внутрішніх справ. Федеральний бюджет додав 500 мільйонів доларів до департаменту для фінансування швидшої обробки.

Published 26 October 2022 at 1:24pm
By Julien Oeuillet
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Highlights
  • Ентоні Альбанезе коментує бюджет та оформлення віз...
  • Медичний страховик Medibank підтверджує, що хакери мали доступ до персональних даних його клієнтів...
  • Індія відреагувала на призначення Ріші Сунака прем'єр-міністром Великобританії...
  • Команда Австралії з крикету попереджає про COVID.
  • Минулої ночі Австралія здобула комфортну перемогу над Шрі-Ланкою з сімома хвіртками
  • Скарбник Джим Чалмерс оприлюднив свій перший бюджет, назвавши його відповідальним і правильним для свого часу.
    Бюджет включає 10 мільярдів доларів для нещодавно створеного Housing Australia Future Fund, який має на меті побудувати 30 000 соціальних і доступних будинків і виділити 330 мільйонів на гострі потреби в житлі.
  • Лідер опозиції Пітер Даттон каже, що бюджет федерального уряду розпочинає перехід на відновлювані джерела енергії, який є «занадто швидким».
    У нещодавно ухваленому бюджеті 20 мільярдів доларів буде спрямовано на модернізацію електромережі, 500 мільйонів доларів – на скорочення викидів транспорту, включаючи електромобілі та зарядні станції, і 100 мільйонів доларів – на навчання у сфері нової енергії.
  • Медичний страховик Medibank каже, що хакери, які стоять за масштабним витоком даних, мали доступ до персональних даних усіх чотирьох мільйонів його клієнтів.
  • Президент Сенегалу Макі Салл виступив як голова Африканського Союзу, щоб заявити, що "Африка не проти України"
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