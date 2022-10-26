SBS новини українською - 26/10/2022

Скарбник Джим Чалмерс оприлюднив свій перший бюджет, назвавши його відповідальним і правильним для свого часу.

Бюджет включає 10 мільярдів доларів для нещодавно створеного Housing Australia Future Fund, який має на меті побудувати 30 000 соціальних і доступних будинків і виділити 330 мільйонів на гострі потреби в житлі.