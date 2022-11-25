Новини SBS українською -26/11/2022

Поліція Квінсленду повідомляє, що у передбачуваного убивці 24-річної Тойї Кордінглі попереду довгий шлях притягнення до відповідальності після його арешту в Індії.

Поліція розшукувала Раджвіндера Сінгха у зв'язку зі смертю 24-річної пані Кордінглі, яка була вбита в 2018 році, коли вигулювала собаку вздовж пляжу Вангетті біля Кернса.