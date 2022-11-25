Новини SBS українською -26/11/2022

Highlights
- Жителі Вікторії йдуть на вибори до штату, а прем’єр-міністр Деніел Ендрюс сподівається отримати третій термін...
- Підозрюваний, заарештований у Нью-Делі у вбивстві жінки з Квінсленда, постане перед індійським судом перед екстрадицією назад до Австралії...
- Англія та США зіграли внічию в матчі Чемпіонату світу з футболу...
- Австралія готова зустрітися з Тунісом у наступній грі чемпіонату світу...
- Поліція Квінсленду повідомляє, що у передбачуваного убивці 24-річної Тойї Кордінглі попереду довгий шлях притягнення до відповідальності після його арешту в Індії.
Поліція розшукувала Раджвіндера Сінгха у зв'язку зі смертю 24-річної пані Кордінглі, яка була вбита в 2018 році, коли вигулювала собаку вздовж пляжу Вангетті біля Кернса.
- Таємне призначення колишнього прем'єр-міністра Скотта Моррісона на кілька урядових портфелів було названо "руйнівним" для громадської довіри до уряду.
- Зелені Нового Південного Уельсу наголошують, що вчителі штату заслуговують на 15-відсоткове підвищення заробітної плати, маючи переконливі докази того, що вони перевантажені роботою та недоплачують.
- Активісти у Швеції подають до суду на уряд країни через те, що вони вважають недостатніми діями щодо боротьби зі зміною клімату.
Під 87-сторінковим документом, який є підставою для позову, підписалися понад 600 осіб віком до 26 років.