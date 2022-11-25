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Новини SBS українською -26/11/2022

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SBS українською 15.00 FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS

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Published 26 November 2022 at 9:33am
By Brooke Young
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
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На сьогоднішніх виборах штату Вікторія відкрилися виборчі кабіни. (8 ранку та закриття о 6 вечора) Прем’єр-міністр Деніел Ендрюс сподівається забезпечити лейбористам третій термін, тоді як лідер опозиції Метью Гай каже, що коаліція забезпечить кращий уряд і дасть виборцям прем’єр-міністра, який об’єднує, а не роз’єднує. Понад 1,6 мільйона жителів Вікторії вже проголосували достроково або поштою, що становить 37 відсотків зареєстрованих.

Published 26 November 2022 at 9:33am
By Brooke Young
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Жителі Вікторії йдуть на вибори до штату, а прем’єр-міністр Деніел Ендрюс сподівається отримати третій термін...
  • Підозрюваний, заарештований у Нью-Делі у вбивстві жінки з Квінсленда, постане перед індійським судом перед екстрадицією назад до Австралії...
  • Англія та США зіграли внічию в матчі Чемпіонату світу з футболу...
  • Австралія готова зустрітися з Тунісом у наступній грі чемпіонату світу...
  • Поліція Квінсленду повідомляє, що у передбачуваного убивці 24-річної Тойї Кордінглі попереду довгий шлях притягнення до відповідальності після його арешту в Індії.
    Поліція розшукувала Раджвіндера Сінгха у зв'язку зі смертю 24-річної пані Кордінглі, яка була вбита в 2018 році, коли вигулювала собаку вздовж пляжу Вангетті біля Кернса.
  • Таємне призначення колишнього прем'єр-міністра Скотта Моррісона на кілька урядових портфелів було названо "руйнівним" для громадської довіри до уряду.
  • Зелені Нового Південного Уельсу наголошують, що вчителі штату заслуговують на 15-відсоткове підвищення заробітної плати, маючи переконливі докази того, що вони перевантажені роботою та недоплачують.
  • Активісти у Швеції подають до суду на уряд країни через те, що вони вважають недостатніми діями щодо боротьби зі зміною клімату.
    Під 87-сторінковим документом, який є підставою для позову, підписалися понад 600 осіб віком до 26 років.
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