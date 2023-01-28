- Тривають термінові пошуки потенційно небезпечної радіоактивної капсули, яка випала з кузова вантажівки, коли її транспортували з шахти в Західній Австралії в Перт.
Попередження про радіоактивну речовину для здоров’я було видано на 1400-кілометровому вантажному маршруті від Pilbara до депо в Перті.
- Мер Окленда розповів, скільки часу знадобилося владі міста, щоб оголосити надзвичайний стан після того, як на місто випало понад 230 міліметрів дощу за 24 години.
Двоє людей загинули, ще двоє зникли безвісти, і повна кількість загиблих і поранених ще не встановлена.
- Скарбник Джим Чалмерс каже, що хоче перезавантажити панівний економічний наратив Австралії.
Він каже, що необхідно прийняти нову модель капіталізму, яка б більше відповідала цінностям Австралії.
Бюлетень SBS новин - 28/01/2023
SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS
Влада України заявляє, що небезпека російських авіаційних атак залишається високою. Російські ракети та безпілотники вбили щонайменше одинадцять людей і поранили ще одинадцять, що, схоже, є відповіддю на рішення західних країн поставити Україні танки. Це сталося під час зустрічі міністрів юстиції європейських країн у Стокгольмі, щоб обговорити, як мають бути покарані ті, хто вчинив військові злочини в російсько-українському конфлікті, який триває вже майже рік.
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