Бюлетень SBS новин - 28/01/2023

Тривають термінові пошуки потенційно небезпечної радіоактивної капсули, яка випала з кузова вантажівки, коли її транспортували з шахти в Західній Австралії в Перт.

Попередження про радіоактивну речовину для здоров’я було видано на 1400-кілометровому вантажному маршруті від Pilbara до депо в Перті.