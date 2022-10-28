SBS новини українською - 28/10/2022

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що "імовірно" візьме участь у наступному саміті G20 у листопаді цього року.



Виступаючи на конференції в Москві вчора [[ЧЕТВЕР]], пан Путін підтвердив, що Росія «буде представлена на високому рівні», і не виключив, що буде присутній сам.



Сімнадцятий саміт глав держав і урядів G20 відбудеться 15 і 16 листопада на Балі.



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Минулого тижня Індонезія підтвердила, що запрошення, надіслане Володимиру Путіну, не буде прийняте назад.



