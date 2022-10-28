SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською - 28/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS українською

SBS українською, 15:00 FM, TV Ch. 38 та 302, щочетверга Source: SBS

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 28 October 2022 at 2:18pm
By Julien Oeuillet
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS

Люди в частинах північної частини Нового Південного Уельсу, які постраждали від повені, отримають доступ до схеми викупу землі, яка дозволить їм переїхати. Це частина державного та федерального пакету фінансування вартістю 800 мільйонів доларів.

Published 28 October 2022 at 2:18pm
By Julien Oeuillet
Presented by Oksana Mazur
Source: SBS
Основні моменти
  • Ентоні Альбанезе та Домінік Перротт виступають із Лісмора про надзвичайну ситуацію, пов’язану з повенями
  • Шестеро людей отримали ножові поранення в супермаркеті в Італії...
  • Кріштіану Роналду повертається в стартовий склад Манчестер Юнайтед.
  • Біля Італії врятовано сотні мігрантів...
  • Вікторіанська громада, яка ось-ось буде відрізана паводком...
Президент Росії Володимир Путін заявив, що "імовірно" візьме участь у наступному саміті G20 у листопаді цього року.
Виступаючи на конференції в Москві вчора [[ЧЕТВЕР]], пан Путін підтвердив, що Росія «буде представлена на високому рівні», і не виключив, що буде присутній сам.
Сімнадцятий саміт глав держав і урядів G20 відбудеться 15 і 16 листопада на Балі.
Advertisement
Минулого тижня Індонезія підтвердила, що запрошення, надіслане Володимиру Путіну, не буде прийняте назад.

Жителів Вікторії закликали бути особливо обережними напередодні довгих вихідних, коли сильні опади, як очікується, спричинять ще більше раптових повеней напередодні Кубка Мельбурна.
Share

Latest podcast episodes

Bushmaster

Україна сьогодні - 28/10/2022

Законопроект про відпустку у зв'язку з насильством у сім'ї Тоні Берка

Лейбористи вносять серйозні зміни в національну систему відносин на робочому місці

Міністр оборони Австралії Річард Марлз(AAP).jpg

Австралія надає оборонну підтримку Україні

SBS Ukrainian

SBS новини українською - 27/10/2022