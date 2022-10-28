SBS новини українською - 28/10/2022

Основні моменти
- Ентоні Альбанезе та Домінік Перротт виступають із Лісмора про надзвичайну ситуацію, пов’язану з повенями
- Шестеро людей отримали ножові поранення в супермаркеті в Італії...
- Кріштіану Роналду повертається в стартовий склад Манчестер Юнайтед.
- Біля Італії врятовано сотні мігрантів...
- Вікторіанська громада, яка ось-ось буде відрізана паводком...
Президент Росії Володимир Путін заявив, що "імовірно" візьме участь у наступному саміті G20 у листопаді цього року.
Виступаючи на конференції в Москві вчора [[ЧЕТВЕР]], пан Путін підтвердив, що Росія «буде представлена на високому рівні», і не виключив, що буде присутній сам.
Сімнадцятий саміт глав держав і урядів G20 відбудеться 15 і 16 листопада на Балі.
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Минулого тижня Індонезія підтвердила, що запрошення, надіслане Володимиру Путіну, не буде прийняте назад.
Жителів Вікторії закликали бути особливо обережними напередодні довгих вихідних, коли сильні опади, як очікується, спричинять ще більше раптових повеней напередодні Кубка Мельбурна.